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Боррель: ЕС должен быть готов компенсировать сокращение помощи США Киеву

Ведомости

Помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны Евросоюза (ЕС) должны быть готовы ее компенсировать, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», – сказал он (цитата по ТАСС).

9 октября Боррель, комментируя принятие промежуточного бюджета США без помощи Украине, заявил о неопределенности c финансированием Киева. Он также напомнил, что ЕС уже выделил Украине в общей сложности с прошлого года 82 млрд евро, из которых более 25 млрд евро приходится на военные нужды. Он подтвердил готовность Брюсселя заняться обучением 30 000 украинских бойцов. 5 октября он говорил, что ЕС не может компенсировать помощь Украине, которую приостановили США.

3 ноября Белый дом признал, что Соединенные Штаты начали отправлять Украине меньшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку. Решение было принято в условиях тупиковой ситуации, в которой оказался конгресс в вопросе финансирования Украины. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $125 млн, в который войдут вооружения и техника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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