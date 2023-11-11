Боррель: ЕС должен быть готов компенсировать сокращение помощи США Киеву

9 октября Боррель, комментируя принятие промежуточного бюджета США без помощи Украине, заявил о неопределенности c финансированием Киева. Он также напомнил, что ЕС уже выделил Украине в общей сложности с прошлого года 82 млрд евро, из которых более 25 млрд евро приходится на военные нужды. Он подтвердил готовность Брюсселя заняться обучением 30 000 украинских бойцов. 5 октября он говорил, что ЕС не может компенсировать помощь Украине, которую приостановили США.