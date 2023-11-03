Белый дом признал сокращение объема помощи Украине

В начале сентября администрация президента США Джо Байдена выделила очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн. Тогда в него вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др.