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Белый дом признал сокращение объема помощи Украине

Ведомости

Соединенные Штаты начали отправлять Украине небольшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку. Решение было принято в условиях тупиковой ситуации, в которой оказался конгресс в вопросе финансирования Украины. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер пишет Reuters.

Жан-Пьер заявила журналистам, что США намерены как можно дольше поддерживать Украину, пока конгресс обсуждает вопрос о предоставлении новой помощи.

3 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $125 млн, в который войдут вооружения и техника. 2 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США собиралось объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн.

В начале сентября администрация президента США Джо Байдена выделила очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн. Тогда в него вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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