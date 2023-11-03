Белый дом признал сокращение объема помощи Украине
Соединенные Штаты начали отправлять Украине небольшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку. Решение было принято в условиях тупиковой ситуации, в которой оказался конгресс в вопросе финансирования Украины. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер пишет Reuters.
Жан-Пьер заявила журналистам, что США намерены как можно дольше поддерживать Украину, пока конгресс обсуждает вопрос о предоставлении новой помощи.
3 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $125 млн, в который войдут вооружения и техника. 2 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США собиралось объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн.
В начале сентября администрация президента США Джо Байдена выделила очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн. Тогда в него вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др.