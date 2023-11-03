Блинкен анонсировал выделение нового пакета помощи Украине на $125 млн
США выделят Украине новый пакет военной помощи на $125 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины», – говорится в распространенном госдепом заявлении Блинкена (цитата по «РИА Новости»). Вооружения поступят армии Украины из арсеналов Пентагона.
2 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн. По данным агентства, в него войдут ракеты с лазерным наведением для борьбы с дронами на $300 млн и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды 105 и 155 мм.
Уточнялось, что поддержку выделят в рамках программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, закупка у промышленности) и Presidential Drawdown Authority (PDA, изъятие из запасов Пентагона).
В начале сентября администрация президента США Джо Байдена выделила очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн. Тогда в него вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва указывала на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.