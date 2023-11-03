Блинкен анонсировал выделение нового пакета помощи Украине на $125 млн

2 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн. По данным агентства, в него войдут ракеты с лазерным наведением для борьбы с дронами на $300 млн и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды 105 и 155 мм.