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Блинкен анонсировал выделение нового пакета помощи Украине на $125 млн

Ведомости

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $125 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины», – говорится в распространенном госдепом заявлении Блинкена (цитата по «РИА Новости»). Вооружения поступят армии Украины из арсеналов Пентагона.

2 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн. По данным агентства, в него войдут ракеты с лазерным наведением для борьбы с дронами на $300 млн и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды 105 и 155 мм. 

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Уточнялось, что поддержку выделят в рамках программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, закупка у промышленности) и Presidential Drawdown Authority (PDA, изъятие из запасов Пентагона).

В начале сентября администрация президента США Джо Байдена выделила очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн. Тогда в него вошли ракеты и оборудование для поддержания работы систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для ведения РЭБ, средства для разминирования и др.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва указывала на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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