Путин провел телефонные переговоры с президентом Сенегала
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Республики Сенегал Макки Саллом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что переговоры прошли по инициативе сенегальской стороны. Путин и Салл обсудили сотрудничество двух стран, в том числе в сфере дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Стороны подтвердили взаимный настрой на активизацию работы на этом направлении.
Кроме того, лидеры стран обсудили обострение палестино-израильского конфликта и сложившуюся в секторе Газа тяжелую гуманитарную ситуацию.
5 июня 2022 г. Путин на встрече с Саллом заявил о намерении России развивать отношения с Африкой. По словам президента, товарооборот между Россией и африканскими странами растет. Он также заявил о стремлении развивать гуманитарные связи с африканскими странами и делать все, чтобы этот процесс набирал обороты.