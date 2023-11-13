Путин провел телефонные переговоры с президентом Сенегала

5 июня 2022 г. Путин на встрече с Саллом заявил о намерении России развивать отношения с Африкой. По словам президента, товарооборот между Россией и африканскими странами растет. Он также заявил о стремлении развивать гуманитарные связи с африканскими странами и делать все, чтобы этот процесс набирал обороты.