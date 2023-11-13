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Политика

Депутат Верховной рады анонсировал процессуальные действия в отношении генералов

Ведомости

В отношении украинских генералов в ближайшие дни будут проведены процессуальные действия, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая [улица, офис президента Украины Владимира Зеленского] делает свой ход», – написал он в Telegram.

Ранее генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что хотел бы выдвижения на пост президента страны главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

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Залужный в интервью журналу The Economist заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик, поскольку Киеву не удается добиться прорыва. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква назвал слова главкома о ситуации на фронте «очень удивительными». Зеленский при этом говорил в эфире американского телеканал NBC News, что уровень усталости от конфликта на Украине в мире растет, это касается в том числе американских и европейских политиков.

16 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что у украинского контрнаступления, которое продолжается с начала лета, нет результатов. При этом, по словам президента, есть огромные потери, которые в восемь раз превышают российские.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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