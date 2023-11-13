Депутат Верховной рады анонсировал процессуальные действия в отношении генералов
В отношении украинских генералов в ближайшие дни будут проведены процессуальные действия, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая [улица, офис президента Украины Владимира Зеленского] делает свой ход», – написал он в Telegram.
Ранее генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что хотел бы выдвижения на пост президента страны главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.
Залужный в интервью журналу The Economist заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик, поскольку Киеву не удается добиться прорыва. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква назвал слова главкома о ситуации на фронте «очень удивительными». Зеленский при этом говорил в эфире американского телеканал NBC News, что уровень усталости от конфликта на Украине в мире растет, это касается в том числе американских и европейских политиков.
16 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что у украинского контрнаступления, которое продолжается с начала лета, нет результатов. При этом, по словам президента, есть огромные потери, которые в восемь раз превышают российские.