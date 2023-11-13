Депутат Верховной рады анонсировал процессуальные действия в отношении генералов

Залужный в интервью журналу The Economist заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик, поскольку Киеву не удается добиться прорыва. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква назвал слова главкома о ситуации на фронте «очень удивительными». Зеленский при этом говорил в эфире американского телеканал NBC News, что уровень усталости от конфликта на Украине в мире растет, это касается в том числе американских и европейских политиков.