Пойдет ли Зеленский на второй срок

Пойдет ли Зеленский на второй срокВ Верховную раду внесен проект закона о продлении до середины февраля военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября внес в Верховную раду законы о продлении до 16 февраля 2024 г. действия военного положения и всеобщей мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. Теоретически их принятие может помешать проведению выборов президента страны, которые по плану должны состояться 31 марта 2024 г. Предыдущее продление военного положения в июле 2023 г. привело к переносу на неопределенный срок парламентских выборов. Они должны были пройти 29 октября. Прямой запрет проводить президентские выборы в условиях военного положения на Украине содержатся в законе «О правовом режиме военного положения» и избирательном кодексе. Кроме того, процесс выборов президента страны, согласно нынешним законам, должен начаться за три месяца до голосования. А значит, в случае продления военного положения до февраля как минимум придется отложить начало гонки.
Одновременно ряд сигналов на Украине свидетельствуют о том, что вопрос о выборах президента в марте 2024 г. пока не снят с повестки дня. Депутат Верховной рады от «Евросолидарности» (партия бывшего президента Петра Порошенко) Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов) сказал в эфире телеканала Espreso, что Владимир Зеленский уже дал поручение своему офису готовиться к ним. Позже издание New Voice со ссылкой на источники в парламенте Украины сообщило, что депутаты разработали черновик законопроекта о проведении выборов в прифронтовых районах. Достоверность документа фактически подтвердила замглавы комитета по вопросам организации госвласти от правящей партии «Слуга народа» Алина Загоруйко. Согласно проекту, специальная комиссия будет определять, можно ли на тех или иных территориях проводить голосование. Переселенцы смогут голосовать не по месту прописки. Один из источников издания считает, что документ позволит «исключить из выборов любую общину».
Помимо этого 3 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил телеканалу Sky News, что Зеленский действительно рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 г. «Президент [Зеленский] рассматривает все «за» и «против», – сказал Кулеба, сделав оговорку, что проведение выборов в период боевых действий сопряжено «с беспрецедентными вызовами». Сам Зеленский 27 августа допускал возможность проведения выборов, если Рада поддержит соответствующие изменения в законы. Еще одним условием была названа финансовая поддержка со стороны Запада, так как в мирное время организация голосования, по его словам, стоила $5 млрд. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», – сказал он. Наконец, Зеленский считает необходимым пригласить «в окопы» международных наблюдателей и сделать голосование доступным для украинских беженцев в Европе.
Военное положение на всей территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 г. Согласно октябрьскому опросу Киевского международного института социологии, против голосования в нынешних условиях выступает 81% украинцев, а поддерживают такую идею лишь 16%. Предыдущие выборы президента Украины состоялись весной 2019 г. При этом дату их проведения Верховная рада утвердила, несмотря на действовавшее в ноябре 2018 г. в 10 областях и «территориальном море Украины» военное положение. Впрочем, процесс выдвижения кандидатов тогда начался уже после его окончания.
Касательно возможности выдвижения своей кандидатуры на второй срок, 31 августа 2023 г. Зеленский заявил о намерении вновь баллотироваться, так как он «не бросит свою страну». Позже, в октябре, он пояснил, что пойдет на второй срок, если выборы главы государства состоятся до окончания боевых действий, и не пойдет – если после.
При этом во время своей прошлой избирательной кампании он обещал избирателям в ходе дебатов с Порошенко занимать пост президента только один срок. «Я иду на один срок, и через пять лет будет другой президент. Я держу кулаки, чтобы вашего [Порошенко] окружения в политике больше не было», – сказал он 19 апреля 2019 г. Впрочем, и до этого, в январе 2019 г., Зеленский говорил, что идет «на один срок, чтобы изменить систему ради будущего».
Одним из конкурентов Зеленского на выборах изъявил желание стать находящийся за пределами Украины бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов). В своей программе он предлагает принять так называемую формулу Киссинджера, согласно которой Киев отказывается от борьбы за утраченные территории военным путем в обмен на вступление в НАТО.
Зеленский бы предпочел не проводить очередные выборы президента, но этого хотят в США, уверен политолог Андрей Суздальцев. Вашингтон желает сотрудничать дальше с легитимным президентом, которого там переизбрали бы по условно демократическим нормам, несмотря на закрытые в стране оппозиционные партии и СМИ. В итоге под давлением США Зеленский, скорее всего, согласится провести выборы, которые, вероятнее всего, будут проходить в «классическом белорусском формате», считает Суздальцев. Пока трудно говорить, выгодно ли России позволять президенту Украины переизбраться, так как это зависит от целей военной операции.
Тогда в условиях военного положения провести выборы президента Украины по нынешнему законодательству нельзя, там сейчас готовят почву, чтобы поменять эти нормы, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Окончательное же решение о проведении голосования, по его мнению, будет приниматься в Вашингтоне, где перед этим будут взвешивать разные факторы. Кроме того, Брутер считает, что сейчас на Западе в качестве альтернативы Зеленскому активно раскручивают фигуру главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, о чем, в частности, говорят его недавние интервью и статья в журнале The Economist. Там он выразил мнение, что украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, а ситуация на фронте «зашла в тупик». При этом Залужный не может прийти к власти в момент, если будет прогнозироваться ухудшение на фронте для ВСУ, говорит Брутер. Никаких реальных шансов у Арестовича на победу эксперты не видят.