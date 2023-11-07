Пойдет ли Зеленский на второй срок

Тогда в условиях военного положения провести выборы президента Украины по нынешнему законодательству нельзя, там сейчас готовят почву, чтобы поменять эти нормы, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Окончательное же решение о проведении голосования, по его мнению, будет приниматься в Вашингтоне, где перед этим будут взвешивать разные факторы. Кроме того, Брутер считает, что сейчас на Западе в качестве альтернативы Зеленскому активно раскручивают фигуру главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, о чем, в частности, говорят его недавние интервью и статья в журнале The Economist. Там он выразил мнение, что украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, а ситуация на фронте «зашла в тупик». При этом Залужный не может прийти к власти в момент, если будет прогнозироваться ухудшение на фронте для ВСУ, говорит Брутер. Никаких реальных шансов у Арестовича на победу эксперты не видят.