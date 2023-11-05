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Политика

Зеленский признал нарастание усталости от конфликта на Украине

Ведомости

Уровень усталости от конфликта на Украине в мире растет, это касается в том числе американских и европейских политиков, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканал NBC News.

Он также признал практическое отсутствие прогресса в действиях ВСУ в зоне спецоперации, усталость же усиливается по мере растяжения конфликта. При этом он заверил, что ВСУ готовы продолжать боевые действия.

По его словам, обострение палестино-израильского конфликта отвлекает внимание общественности и политиков от ситуации на Украине, поскольку от США теперь требуется предоставлять поддержку не только его стране, но и Израилю.

Запад начал склонять Украину к переговорам с Россией

Сказывается истощение ВСУ

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, так как Киеву не удается добиться прорыва. Он также призвал перестать недооценивать Россию на поле боя.

Россия же продолжает добиваться военных успехов в зоне спецоперации, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. А киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя – это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы для него», – сказал Песков журналистам в начале ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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