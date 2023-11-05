Зеленский признал нарастание усталости от конфликта на Украине
Уровень усталости от конфликта на Украине в мире растет, это касается в том числе американских и европейских политиков, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканал NBC News.
Он также признал практическое отсутствие прогресса в действиях ВСУ в зоне спецоперации, усталость же усиливается по мере растяжения конфликта. При этом он заверил, что ВСУ готовы продолжать боевые действия.
По его словам, обострение палестино-израильского конфликта отвлекает внимание общественности и политиков от ситуации на Украине, поскольку от США теперь требуется предоставлять поддержку не только его стране, но и Израилю.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, так как Киеву не удается добиться прорыва. Он также призвал перестать недооценивать Россию на поле боя.
Россия же продолжает добиваться военных успехов в зоне спецоперации, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. А киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя – это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы для него», – сказал Песков журналистам в начале ноября.