Запад начал склонять Украину к переговорам с Россией

«Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. А киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя – это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы для него», – сказал Песков журналистам накануне.