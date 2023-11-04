Запад начал склонять Украину к переговорам с Россией

Запад начал склонять Украину к переговорам с РоссиейСказывается истощение ВСУ
Американские и европейские чиновники начали «втихаря» обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией и то, каким образом такой подход поможет завершить конфликт, сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, а также бывшего чиновника, знакомого, по данным СМИ, с ходом обсуждений.
В рамках консультаций, по данным телеканала, затрагивалась возможность компромисса, на который Украине придется пойти ради заключения некой сделки с Россией. Переговоры, которые носили «деликатный» характер, прошли в октябре с участием представителей более 50 стран, поддерживающих Украину.
Западные союзники, продолжает NBC, сомневаются в возможности продолжать оказывать поддержку Украине. Администрация президента США Джо Байдена также обеспокоена тем, что у Украины «заканчиваются силы», вероятно, имея в виду высокие потери личного состава и техники. Россия же, по их мнению, все еще не подает признаков истощения.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский испытывают большие сложности с мобилизацией. «Живая сила [Украины] волнует администрацию [Байдена] больше всего сейчас», – сказал один из источников, подчеркнув, что союзники могут поставить Киеву больше оружия, «однако, при отсутствии компетентных военных кадров для его использования, толку от него будет мало».
Также администрация Байдена озабочена снижением интереса публики к украинскому кризису на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Более того, общественная поддержка дальнейших поставок вооружения для нужд ВСУ продолжает снижаться. Последний же крупный пакет помощи, который Байден запрашивал для Украины, не прошел одобрение конгресса.
Тупик и истощение запасов
США уже признали, что им пришлось сократить объемы выделяемых пакетов военной помощи Украине, «чтобы растянуть поддержку», о чем официально заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер 13 ноября. Средства, выделение которых ранее одобрил конгресс, близки к истощению, объявила она.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, Киеву не удастся добиться прорыва. Россия же продолжает добиваться военных успехов в зоне спецоперации, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. А киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя – это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы для него», – сказал Песков журналистам накануне.
Тупик вокруг ситуации на Украине действительно достигнут в вопросе продвижения планов Запада и Украины, отметил политический аналитик, преподаватель Дипломатической академии МИД РФ Андрей Шевелюхин. По его словам, украинцы воевать не хотят, они видят превосходство России, а также истощение помощи, которую ранее щедро предоставляли союзники.
«С приближением выборов президента США наблюдаем, как в очередной раз администрацию Зеленского кидают в турбулентность и вынуждают принимать уже принятое за океаном решение о сужении мер поддержки. Вероятно, демократы понимают, что их шансы победить в борьбе за президентское кресло на фоне множественных нестыковок в выступлениях Байдена заметно ниже, чем у их оппонентов от Республиканской партии, многие представители которой смотрят на вопрос Украины иначе», – заключил он.