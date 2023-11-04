СМИ: США и Европа начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров

По данным источников издания, обсуждалось в том числе то, от чего Украине возможно придется отказаться ради достижения соглашения. Переговоры состоялись в октябре при участии так называемой контактной группы по обороне Украины. Поводом обсуждения послужили опасения американских и европейских чиновников о тупике в боевых действиях и невозможность и дальше оказывать помощь украинской стороне. Телеканал уточняет, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что «у Украины заканчиваются силы, в то время как у России они кажутся бесконечными». Также украинские власти испытывают сложности с набором солдат. Правительство Соединенных Штатов обеспокоено и тем, что общественное внимание сдвинулось в сторону конфликта Израиля и «Хамаса», что может усложить оказание помощи Украине. Помимо этого, у чиновников нет уверенности, что украинская сторона предпримет новую попытку контрнаступления весной.