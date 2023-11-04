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СМИ: США и Европа начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров

Ведомости

Официальные лица США и Европы начали обсуждать с правительством Украины возможность мирных переговоров с Россией и их последствия, сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом дискуссии.

По данным источников издания, обсуждалось в том числе то, от чего Украине возможно придется отказаться ради достижения соглашения. Переговоры состоялись в октябре при участии так называемой контактной группы по обороне Украины. Поводом обсуждения послужили опасения американских и европейских чиновников о тупике в боевых действиях и невозможность и дальше оказывать помощь украинской стороне. Телеканал уточняет, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что «у Украины заканчиваются силы, в то время как у России они кажутся бесконечными». Также украинские власти испытывают сложности с набором солдат. Правительство Соединенных Штатов обеспокоено и тем, что общественное внимание сдвинулось в сторону конфликта Израиля и «Хамаса», что может усложить оказание помощи Украине. Помимо этого, у чиновников нет уверенности, что украинская сторона предпримет новую попытку контрнаступления весной.

NBC со ссылкой на официальных лиц пишет, что вероятно у Украины есть время до конца или около того, прежде чем начнутся «более срочные» дискуссии о проведении мирных переговоров. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон заявил телеканалу, что решение о переговорах остается за Украиной, представитель Белого дома заявил, что Штаты участвовали в обсуждении рамок мирного саммита и «на данный момент не знает о каких-либо других разговорах с Украиной о переговорах».

Москва неоднократно подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. Но этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин, поясняли в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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