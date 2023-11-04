СМИ: США и Европа начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров
Официальные лица США и Европы начали обсуждать с правительством Украины возможность мирных переговоров с Россией и их последствия, сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом дискуссии.
По данным источников издания, обсуждалось в том числе то, от чего Украине возможно придется отказаться ради достижения соглашения. Переговоры состоялись в октябре при участии так называемой контактной группы по обороне Украины. Поводом обсуждения послужили опасения американских и европейских чиновников о тупике в боевых действиях и невозможность и дальше оказывать помощь украинской стороне. Телеканал уточняет, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что «у Украины заканчиваются силы, в то время как у России они кажутся бесконечными». Также украинские власти испытывают сложности с набором солдат. Правительство Соединенных Штатов обеспокоено и тем, что общественное внимание сдвинулось в сторону конфликта Израиля и «Хамаса», что может усложить оказание помощи Украине. Помимо этого, у чиновников нет уверенности, что украинская сторона предпримет новую попытку контрнаступления весной.
NBC со ссылкой на официальных лиц пишет, что вероятно у Украины есть время до конца или около того, прежде чем начнутся «более срочные» дискуссии о проведении мирных переговоров. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон заявил телеканалу, что решение о переговорах остается за Украиной, представитель Белого дома заявил, что Штаты участвовали в обсуждении рамок мирного саммита и «на данный момент не знает о каких-либо других разговорах с Украиной о переговорах».
Москва неоднократно подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. Но этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин, поясняли в Кремле.