Посол Израиля в России заявил, что Аббас не контролирует сектор Газа

«Аббас, который скоро приедет в Москву, по идее, он контроля над Газой не имеет. То есть я буду с ним договариваться, а потом что? Нам нужно, чтобы тот, кто садится за стол переговоров, мог исполнить то, что обещал», – сказал он (цитата по ТАСС).