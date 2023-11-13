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Посол Израиля в России заявил, что Аббас не контролирует сектор Газа

Ведомости

Израиль не может вести переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом, поскольку он не контролирует сектор Газа, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Аббас, который скоро приедет в Москву, по идее, он контроля над Газой не имеет. То есть я буду с ним договариваться, а потом что? Нам нужно, чтобы тот, кто садится за стол переговоров, мог исполнить то, что обещал», – сказал он (цитата по ТАСС).

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переносе визита Аббаса в Россию. Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов уточнял, что визит Аббаса состоится после определения удобного времени палестинской стороной.

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Визит палестинского лидера в Россию был анонсирован еще до обострения конфликта между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем. 2 ноября Песков сообщил, что визит президента Палестины есть на повестке дня, но говорить о точной дате трудно. 26 октября представители «Хамаса» приехали с визитом в Москву. Позже в МИД России сообщили, что в ходе визита обсуждалось освобождение иностранцев из плена группировки, а также вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава.

13 ноября из Газы выехали около 100 россиян, до этого в Москву из Египта вылетел самолет с 70 эвакуированными россиянами на борту.

С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинская сторона заявляла, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. Число же раненых превышает 27 000 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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