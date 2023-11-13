МЧС: еще 98 россиян пересекли КПП «Рафах»

Ранее в Москву из Египта вылетел самолет с 70 эвакуированными россиянами на борту. Советник главы МЧС Даниил Мартынов сообщил, что оперативная группа МЧС будет находиться в Египте до тех пор, пока из Газы не будут эвакуированы все россияне, которые хотят быть эвакуированными. Такое желание высказали около 1000 россиян, добавил Мартынов.