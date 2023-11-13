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МЧС: еще 98 россиян пересекли КПП «Рафах»

Ведомости

Еще 98 россиян пересекли КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«МЧС России продолжает работу на КПП "Рафах". В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России», – сказано в сообщении.

Кремль оценил усилия сторон по эвакуации россиян из Газы

Ранее в Москву из Египта вылетел самолет с 70 эвакуированными россиянами на борту. Советник главы МЧС Даниил Мартынов сообщил, что оперативная группа МЧС будет находиться в Египте до тех пор, пока из Газы не будут эвакуированы все россияне, которые хотят быть эвакуированными. Такое желание высказали около 1000 россиян, добавил Мартынов.

Позже пограничная служба сектора Газы опубликовала очередной список иностранных граждан, которым разрешено выехать из анклава. В нем числятся 103 россиянина. В список включены россияне с двойным гражданством, а также палестинские граждане, которые являются супругами или родственниками россиян. Всего в документе 421 человек, среди них – граждане Великобритании, Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.

Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 11 000 человек. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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