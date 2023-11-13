В Египет прибыли первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян

По словам Мартынова, все 70 россиян добрались до Каира «в целостности и сохранности». Он подчеркнул, что оперативная группа МЧС будет находиться в Египте до тех пор, пока из Газы не будут эвакуированы все россияне, которые хотят быть эвакуированными. Такое желание высказали около 1000 россиян, добавил Мартынов.