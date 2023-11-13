В Египет прибыли первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян
В оперштаб МЧС РФ в Каире прибыла первая колонна из 70 эвакуированных из сектора Газа россиян, они отправятся в Москву утром 13 ноября. Об этом в комментарии ТАСС сообщил руководитель операции, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.
«Завтра в 10:00 (11:00 мск. – Ред.) мы выезжаем в аэропорт Каира, где нас ждет самолет в Москву», – сказал он.
По словам Мартынова, все 70 россиян добрались до Каира «в целостности и сохранности». Он подчеркнул, что оперативная группа МЧС будет находиться в Египте до тех пор, пока из Газы не будут эвакуированы все россияне, которые хотят быть эвакуированными. Такое желание высказали около 1000 россиян, добавил Мартынов.
12 ноября в МЧС сообщили, что ведомство и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, а граждане РФ начали пересекать пункт пропуска на границе с Египтом. Сообщалось, что специалисты МЧС оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой. В ведомстве отметили, что пересекшие границу россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России.
10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав. Cогласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство.
Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 11 000 человек. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.