МЧС России сообщило о начале эвакуации российских граждан из Газы
МЧС России и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», – говорится в сообщении.
Уточняется, что все граждане РФ, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. «Там им помогут оформить все необходимые документы», – добавили в МЧС.
10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав. Cогласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. Число же раненых превышает 27 000 человек.