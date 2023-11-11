Израиль пообещал Ливану судьбу Газы при вовлечении в войну с палестинцами
Столица Ливана Бейрут повторит судьбу Газы, если ливанское шиитское движение «Хезболла» втянет страну в палестино-израильский конфликт. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
«Хезболла» втягивает Ливан в войну, которая может начаться, и совершает ошибку. Если она совершит подобную ошибку, за это заплатят в первую очередь все граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», – сказал он во время посещения одной из баз на севере Израиля (цитата по ТАСС).
Израиль, по его словам, фиксирует действия с ливанской территории, которые уже выходят за рамки локальной провокации. При этом израильская армия, добавил он, готова к «любому развитию событий».
В начале ноября генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил о «существовании вероятности» того, что конфликт между Израилем и «Хамасом» перерастет в широкомасштабную войну. Насрулла подчеркнул, что ливанская группировка участвует в почти ежедневных боях вдоль своей границы с Израилем с тех пор, как начался конфликт с «Хамасом». Лидер «Хезболлы» предупредил, что ситуация может обостриться. Он уточнил, что действия его бойцов будут зависеть от «того, что происходит в Газе», и «морали нашего врага по отношению к Ливану».
27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам. Израиль резолюцию проигнорировал.