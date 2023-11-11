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Израиль пообещал Ливану судьбу Газы при вовлечении в войну с палестинцами

Ведомости

Столица Ливана Бейрут повторит судьбу Газы, если ливанское шиитское движение «Хезболла» втянет страну в палестино-израильский конфликт. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Хезболла» втягивает Ливан в войну, которая может начаться, и совершает ошибку. Если она совершит подобную ошибку, за это заплатят в первую очередь все граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», – сказал он во время посещения одной из баз на севере Израиля (цитата по ТАСС).

Израиль, по его словам, фиксирует действия с ливанской территории, которые уже выходят за рамки локальной провокации. При этом израильская армия, добавил он, готова к «любому развитию событий».

В начале ноября генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил о «существовании вероятности» того, что конфликт между Израилем и «Хамасом» перерастет в широкомасштабную войну. Насрулла подчеркнул, что ливанская группировка участвует в почти ежедневных боях вдоль своей границы с Израилем с тех пор, как начался конфликт с «Хамасом». Лидер «Хезболлы» предупредил, что ситуация может обостриться. Он уточнил, что действия его бойцов будут зависеть от «того, что происходит в Газе», и «морали нашего врага по отношению к Ливану».

27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам. Израиль резолюцию проигнорировал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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