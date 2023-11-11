Израиль пообещал Ливану судьбу Газы при вовлечении в войну с палестинцами

В начале ноября генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил о «существовании вероятности» того, что конфликт между Израилем и «Хамасом» перерастет в широкомасштабную войну. Насрулла подчеркнул, что ливанская группировка участвует в почти ежедневных боях вдоль своей границы с Израилем с тех пор, как начался конфликт с «Хамасом». Лидер «Хезболлы» предупредил, что ситуация может обостриться. Он уточнил, что действия его бойцов будут зависеть от «того, что происходит в Газе», и «морали нашего врага по отношению к Ливану».