Из сектора Газа разрешили выехать еще 103 россиянам
Пограничная служба сектора Газы опубликовала на странице ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в РФ) очередной список иностранных граждан, которым разрешено выехать из анклава. В нем числятся 103 россиянина.
В список включены россияне с двойным гражданством, а также палестинские граждане, которые являются супругами или родственниками россиян. Всего в документе 421 человек, среди них – граждане Великобритании, Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.
Они смогут выехать из Газы 13 ноября через КПП «Рафах». Уточняется, что иностранцы должны явиться на КПП в 7 утра по местному времени (8 мск).
12 ноября в МЧС сообщили, что ведомство и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, а граждане РФ начали пересекать пункт пропуска на границе с Египтом. 10 ноября управление погранпереходов Газы заявило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав.
Ранее сегодня МЧС России сообщило, что в Каир прибыли первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян. Их состояние оценивается как удовлетворительное.