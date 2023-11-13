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Общество

Из сектора Газа разрешили выехать еще 103 россиянам

Ведомости

Пограничная служба сектора Газы опубликовала на странице ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в РФ) очередной список иностранных граждан, которым разрешено выехать из анклава. В нем числятся 103 россиянина.

В список включены россияне с двойным гражданством, а также палестинские граждане, которые являются супругами или родственниками россиян. Всего в документе 421 человек, среди них – граждане Великобритании, Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.

Они смогут выехать из Газы 13 ноября через КПП «Рафах». Уточняется, что иностранцы должны явиться на КПП в 7 утра по местному времени (8 мск).

В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Газы россиян

12 ноября в МЧС сообщили, что ведомство и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, а граждане РФ начали пересекать пункт пропуска на границе с Египтом. 10 ноября управление погранпереходов Газы заявило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав.

Ранее сегодня МЧС России сообщило, что в Каир прибыли первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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