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В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Газы россиян

Ведомости

Состояние 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и прибывших в Египет, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. 

«Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир – Москва. В полете их будут сопровождать медики», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС). 

Среди эвакуированных – одна женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца. 

Ранее советник главы МЧС Даниил Мартынов сообщил, что россияне отправятся в Москву утром 13 ноября. По его словам, все 70 россиян добрались до Каира «в целостности и сохранности». Он подчеркнул, что оперативная группа МЧС будет находиться в Египте до тех пор, пока из Газы не будут эвакуированы все россияне, которые хотят быть эвакуированными. Такое желание высказали около 1000 россиян, добавил Мартынов.

12 ноября в МЧС сообщили, что ведомство и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, а граждане РФ начали пересекать пункт пропуска на границе с Египтом. Сообщалось, что специалисты МЧС оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой. В ведомстве отметили, что пересекшие границу россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России.

10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав. Cогласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство.

Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 11 000 человек. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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