В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Газы россиян
Состояние 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и прибывших в Египет, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир – Москва. В полете их будут сопровождать медики», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Среди эвакуированных – одна женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца.
Ранее советник главы МЧС Даниил Мартынов сообщил, что россияне отправятся в Москву утром 13 ноября. По его словам, все 70 россиян добрались до Каира «в целостности и сохранности». Он подчеркнул, что оперативная группа МЧС будет находиться в Египте до тех пор, пока из Газы не будут эвакуированы все россияне, которые хотят быть эвакуированными. Такое желание высказали около 1000 россиян, добавил Мартынов.
12 ноября в МЧС сообщили, что ведомство и российские дипломаты организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа, а граждане РФ начали пересекать пункт пропуска на границе с Египтом. Сообщалось, что специалисты МЧС оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой. В ведомстве отметили, что пересекшие границу россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России.
10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав. Cогласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство.
Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 11 000 человек. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.