Боррель: ЕК представит 12-й пакет санкций против России на этой неделе
Еврокомиссия (ЕК) представит 12-й пакет санкций в отношении России 15 ноября. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций», – сказал он.
Ранее Боррель в интервью газете The Financial Times сообщил, что Евросоюз представит главам МИД 12-й пакет санкций против России 13 ноября. По словам Борреля, ЕС получил поддержку по этому вопросу по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.
В конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила о подготовке пакета санкций против России, в который в том числе могут включить ограничения в области экспорта алмазов. Эти санкции, уточнила она, готовятся во взаимодействии со странами G7. В начале ноября фон дер Ляйен добавила, что, помимо новых запретов на импорт и экспорт, пакет будет включать меры по ужесточению цен на нефть.
В Кремле отмечали, что санкционное давление на Россию будет продолжаться вместе с попытками его усилить, но экономика страны готова к этому. Комментируя планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это приведет к образованию лакун, поскольку мировой рынок богат альтернативами.