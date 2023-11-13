Боррель: ЕК представит 12-й пакет санкций против России на этой неделе

В конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила о подготовке пакета санкций против России, в который в том числе могут включить ограничения в области экспорта алмазов. Эти санкции, уточнила она, готовятся во взаимодействии со странами G7. В начале ноября фон дер Ляйен добавила, что, помимо новых запретов на импорт и экспорт, пакет будет включать меры по ужесточению цен на нефть.