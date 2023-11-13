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Боррель: ЕК представит 12-й пакет санкций против России на этой неделе

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) представит 12-й пакет санкций в отношении России 15 ноября. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций», – сказал он.

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Ранее Боррель в интервью газете The Financial Times сообщил, что Евросоюз представит главам МИД 12-й пакет санкций против России 13 ноября. По словам Борреля, ЕС получил поддержку по этому вопросу по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.

В конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила о подготовке пакета санкций против России, в который в том числе могут включить ограничения в области экспорта алмазов. Эти санкции, уточнила она, готовятся во взаимодействии со странами G7. В начале ноября фон дер Ляйен добавила, что, помимо новых запретов на импорт и экспорт, пакет будет включать меры по ужесточению цен на нефть.

В Кремле отмечали, что санкционное давление на Россию будет продолжаться вместе с попытками его усилить, но экономика страны готова к этому. Комментируя планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это приведет к образованию лакун, поскольку мировой рынок богат альтернативами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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