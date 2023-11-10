Европарламент призвал не отбирать автомобили у россиян

По мнению Тимофеева, вероятность нового смягчающего разъяснения со стороны ЕК в отношении личного имущества россиян все же возможна. По его мнению, может быть сокращена номенклатура запрещенных к провозу товаров или их количество – например, это может коснуться смартфонов, машинных масел, колес. «При этом ЕК такая резолюция ЕП выгодна в любом случае, вне зависимости от того, будет ли она принята во внимание или нет: она демонстрирует наличие дискуссии по этому пункту. Тем более что правоприменение идет на национальном уровне, евробюрократия лишь задает рамки, которые другие государства трактуют сами», – заключает Тимофеев.