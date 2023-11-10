Европарламент призвал не отбирать автомобили у россиян

Европарламент призвал не отбирать автомобили у россиянНо исполнительной власти реагировать на призыв не обязательно
Европарламент (ЕП) призвал Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к конфискации личных предметов и автомобилей въезжающих в ЕС россиян. Об этом говорится в опубликованной 9 ноября резолюции. Это, по мнению ЕП, «дискредитирует» санкции.
Это единственный из 25 пункт, призывающий к смягчению санкций. Остальные призывают к их ужесточению или выражают озабоченность по поводу недостаточного ущерба для экономики России. Евродепутаты предлагают полный запрет продажи и огранки российских алмазов, воспрещение импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и партнерства с «Арктик СПГ – 2», а также требуют наложить санкции на «Росатом», Газпромбанк и его «дочки».
Призывы ЕП к ужесточению секторальных санкций не новы, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Здесь, очевидно, отражены требования стран, известных желанием ограничить «Росатом», Газпромбанк и «Алросу»: Польши и стран Балтии. Но в бизнесе с этими компаниями заинтересованы Бельгия, Болгария, Венгрия и другие страны, так что попадание их в 12-й пакет санкций не гарантировано.
Единственный пункт о смягчении отсылает к разъяснению ЕК от 8 сентября. Оно запрещает ввоз из России в ЕС товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от того, с какой целью они используются, и срока пребывания на территории ЕС.
В категорию запрещенных товаров были отнесены автомобили с числом мест менее 10 без различия, «является ли использование транспортных средств частным или коммерческим». В списке содержится и широкий ассортимент других вещей – от мобильных телефонов и оргтехники до чемоданов и средств личной гигиены. К концу сентября все граничащие с Россией страны – члены ЕС ввели запрет на пересечение их границ россиянами на личном автотранспорте. Позже к этим ограничениям присоединилась Болгария и не входящая в ЕС Норвегия.
По словам Тимофеева, для внешнего наблюдателя сентябрьское толкование регламента ЕК с возможностью конфискации автомобилей и средств личной гигиены выглядело нелепо. «То, что отдельные восточно- и североевропейские страны – члены ЕС так быстро провели в жизнь это разъяснение, вызывает вопросы. Тем более неожиданно, что Европарламент в этом конкретном пункте проявил элементы здравого смысла, который, очевидно, отражал мнение стран Западной Европы», – считает эксперт.
Но реальных прецедентов, когда европарламентарии смогли бы повлиять на ЕК и изменить санкционные акты, нет, в этих документах отсутствуют отсылки к резолюциям ЕП, отмечает руководитель практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.
Принятая резолюция – это комбинация пяти ранее поданных различными парламентскими группами резолюций, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Что касается призыва к отказу от конфискации личных вещей, то такая мера действительно снижала доверие к санкционному режиму ЕС, говорит он. ЕК обязана рассмотреть резолюции ЕП в течение трех месяцев с даты поступления и либо учесть их, возможно выборочно, либо отказаться от этого без объяснения причин, говорит юрист.
По мнению Тимофеева, вероятность нового смягчающего разъяснения со стороны ЕК в отношении личного имущества россиян все же возможна. По его мнению, может быть сокращена номенклатура запрещенных к провозу товаров или их количество – например, это может коснуться смартфонов, машинных масел, колес. «При этом ЕК такая резолюция ЕП выгодна в любом случае, вне зависимости от того, будет ли она принята во внимание или нет: она демонстрирует наличие дискуссии по этому пункту. Тем более что правоприменение идет на национальном уровне, евробюрократия лишь задает рамки, которые другие государства трактуют сами», – заключает Тимофеев.