Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство
Президент Польши Анджей Дуда поручил Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство, сообщило радио RMF24.
Во время церемонии в президентском дворце глава республики заявил, что последние восемь лет были «хорошими для Польши». По его словам, «подавляющее большинство обязательств было выполнено» и это были «важные обязательства».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров после парламентских выборов. В течение 14 дней после своего назначения премьер-министр представляет сейму (нижняя палата парламента) программу действий правительства вместе с предложением о вотуме доверия.
Маршалом сейма (председателем нижней палаты парламента Польши) стал представитель польской оппозиции Шимон Головня. Его поддержали 265 депутатов, сообщило радио. Его соперницей была Эльжбета Витек от партии «Право и справедливость». За нее проголосовали 193 человека. Головня будет возглавлять нижнюю палату парламента до 13 июля 2025 г. По договоренности между «Гражданской коалицией», PSL, «Польшей 2050» и «Левой партией» функции маршала сейма во второй части срока будут возложены на Влодзимежа Чаржастого («Левая партия»).
15 октября в Польше завершились парламентские выборы. По их итогам партия «Право и справедливость» получила 35,38% голосов. Ее главный оппонент, правоцентристская «Гражданская коалиция», набрала 30,7% голосов, заняв, таким образом, второе место. Следом расположился «Третий путь», избирательный блок правоцентристской направленности, с результатом в 14,4% голосов.