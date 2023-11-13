Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство

Маршалом сейма (председателем нижней палаты парламента Польши) стал представитель польской оппозиции Шимон Головня. Его поддержали 265 депутатов, сообщило радио. Его соперницей была Эльжбета Витек от партии «Право и справедливость». За нее проголосовали 193 человека. Головня будет возглавлять нижнюю палату парламента до 13 июля 2025 г. По договоренности между «Гражданской коалицией», PSL, «Польшей 2050» и «Левой партией» функции маршала сейма во второй части срока будут возложены на Влодзимежа Чаржастого («Левая партия»).