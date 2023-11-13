Газета
Политика

Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда поручил Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство, сообщило радио RMF24.

Во время церемонии в президентском дворце глава республики заявил, что последние восемь лет были «хорошими для Польши». По его словам, «подавляющее большинство обязательств было выполнено» и это были «важные обязательства».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров после парламентских выборов. В течение 14 дней после своего назначения премьер-министр представляет сейму (нижняя палата парламента) программу действий правительства вместе с предложением о вотуме доверия.

Правым не удалось получить большинство в сейме Польши

Но первая попытка сколотить коалицию будет за ними

Маршалом сейма (председателем нижней палаты парламента Польши) стал представитель польской оппозиции Шимон Головня. Его поддержали 265 депутатов, сообщило радио. Его соперницей была Эльжбета Витек от партии «Право и справедливость». За нее проголосовали 193 человека. Головня будет возглавлять нижнюю палату парламента до 13 июля 2025 г. По договоренности между «Гражданской коалицией», PSL, «Польшей 2050» и «Левой партией» функции маршала сейма во второй части срока будут возложены на Влодзимежа Чаржастого («Левая партия»).

15 октября в Польше завершились парламентские выборы. По их итогам партия «Право и справедливость» получила 35,38% голосов. Ее главный оппонент, правоцентристская «Гражданская коалиция», набрала 30,7% голосов, заняв, таким образом, второе место. Следом расположился «Третий путь», избирательный блок правоцентристской направленности, с результатом в 14,4% голосов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных