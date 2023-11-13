МЧС рассчитывает доставить из Газы всех эвакуированных россиян в течение недели
МЧС России планирует доставить всех россиян на территорию страны из сектора Газа в течение недели, сообщил замглавы МЧС России Алексей Серко.
«Надеюсь также, каждый день будет прибывать по группе людей. <...> Надеюсь, в течение недели, если получится – раньше, мы всех людей вывезем в РФ», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сейчас в египетском Каире находятся еще два самолета, вторую группу эвакуированных из Газы граждан РФ планируют доставить в Москву 14 ноября.
Ранее в московский аэропорт «Домодедово» прибыл самолет МЧС с первой группой эвакуированных из 70 человек. В Минздраве РФ сообщали, что состояние эвакуированных россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца.
Бои между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа продолжаются. Количество погибших в результате израильских ударов по анклаву превысило 11 000 человек. Бомбардировки начались 7 октября после атаки боевиков «Хамас» на южные районы Израиля. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.
Пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри ранее сообщил, что ЦАХАЛ на четыре часа остановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа в гуманитарных целях. Сейчас через расположенный в городе КПП проходит эвакуация жителей анклава.