МЧС рассчитывает доставить из Газы всех эвакуированных россиян в течение недели

Ранее в московский аэропорт «Домодедово» прибыл самолет МЧС с первой группой эвакуированных из 70 человек. В Минздраве РФ сообщали, что состояние эвакуированных россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца.