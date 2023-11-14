Губернатор Орловской области сообщил о сбитом украинском дроне
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат», – рассказал он.
По словам Клычкова, пострадавших нет. Объекты инфраструктуры также не повреждены. Он добавил, что сейчас в регионе проводятся мероприятия для обеспечения безопасности населения.
Минобороны РФ сообщило, что ночью 14 ноября средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.
Клычков регулярно сообщает о попытках ВСУ атаковать Орловскую область при помощи дронов. 10 ноября средствами РЭБ был обезврежен беспилотник на территории Ливенского района. В результате никто не пострадал. 21 сентября были перехвачены два дрона, которые, по данным губернатора, пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Обошлось также без повреждений и пострадавших.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 19 октября 2022 г. в Орловской области действует режим повышенной готовности. Регион граничит с Брянской и Курской областью, в которых введены средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности.