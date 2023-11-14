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Губернатор Орловской области сообщил о сбитом украинском дроне

Ведомости

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат», – рассказал он.

По словам Клычкова, пострадавших нет. Объекты инфраструктуры также не повреждены. Он добавил, что сейчас в регионе проводятся мероприятия для обеспечения безопасности населения.

Минобороны РФ сообщило, что ночью 14 ноября средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.

Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на Курскую область

Клычков регулярно сообщает о попытках ВСУ атаковать Орловскую область при помощи дронов. 10 ноября средствами РЭБ был обезврежен беспилотник на территории Ливенского района. В результате никто не пострадал. 21 сентября были перехвачены два дрона, которые, по данным губернатора, пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Обошлось также без повреждений и пострадавших.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 19 октября 2022 г. в Орловской области действует режим повышенной готовности. Регион граничит с Брянской и Курской областью, в которых введены средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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