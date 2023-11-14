Губернатор Орловской области сообщил о сбитом украинском дроне

Клычков регулярно сообщает о попытках ВСУ атаковать Орловскую область при помощи дронов. 10 ноября средствами РЭБ был обезврежен беспилотник на территории Ливенского района. В результате никто не пострадал. 21 сентября были перехвачены два дрона, которые, по данным губернатора, пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Обошлось также без повреждений и пострадавших.