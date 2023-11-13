Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на Курскую область
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в селе Горналь Суджанского района Курской области. Находившийся рядом с местом происшествия мужчина получил ранение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
Мужчину отвезли в районную больницу, где оказали первую помощь и удалили осколки. После этого пострадавшего отправили домой на амбулаторное лечение.
Это вторая атака украинских беспилотников на Курскую область за день. В 13:37 Старовойт написал, что недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Осколочные ранения получил один человек, его доставили в Глушковскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.
9 ноября беспилотник атаковал маслодельный комбинат в курской Судже. Было сброшено три кассетных боеприпаса. Обошлось без пострадавших, но были повреждены производственные бочки и подземное хранилище продукции предприятия.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе также установлен средний уровень реагирования.