Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на Курскую область

Это вторая атака украинских беспилотников на Курскую область за день. В 13:37 Старовойт написал, что недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Осколочные ранения получил один человек, его доставили в Глушковскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.