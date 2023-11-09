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Старовойт сообщил об атаке беспилотника на маслодельный комбинат в Судже

Ведомости

ВСУ при помощи беспилотника атаковали маслодельный комбинат в Судже. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

«Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет», – написал он. 

Однако в результате разрыва двух боеприпасов были повреждены производственные бочки и подземное хранилище продукции предприятия. Третий боеприпас не разорвался, его обезвредят саперы. Старовойт призвал жителей не приближаться к обломкам и не трогать их.

8 ноября Старовойт сообщил об обстрелах трех районов Курской области. В частности, в результате четырех прилетов в Успеновке были повреждены три дома: в одном из них выбиты окна, а в других посечены забор и ворота. Губернатор подчеркнул, что никто из жителей не пострадал.

Приграничные регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам и атаки беспилотников ВСУ. В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе также установлен средний уровень реагирования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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