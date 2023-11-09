Старовойт сообщил об атаке беспилотника на маслодельный комбинат в Судже
ВСУ при помощи беспилотника атаковали маслодельный комбинат в Судже. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет», – написал он.
Однако в результате разрыва двух боеприпасов были повреждены производственные бочки и подземное хранилище продукции предприятия. Третий боеприпас не разорвался, его обезвредят саперы. Старовойт призвал жителей не приближаться к обломкам и не трогать их.
8 ноября Старовойт сообщил об обстрелах трех районов Курской области. В частности, в результате четырех прилетов в Успеновке были повреждены три дома: в одном из них выбиты окна, а в других посечены забор и ворота. Губернатор подчеркнул, что никто из жителей не пострадал.
Приграничные регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам и атаки беспилотников ВСУ. В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе также установлен средний уровень реагирования.