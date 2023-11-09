Старовойт сообщил об атаке беспилотника на маслодельный комбинат в Судже

8 ноября Старовойт сообщил об обстрелах трех районов Курской области. В частности, в результате четырех прилетов в Успеновке были повреждены три дома: в одном из них выбиты окна, а в других посечены забор и ворота. Губернатор подчеркнул, что никто из жителей не пострадал.