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Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет ряд положений, касающихся процедуры выборов президента РФ. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Поправки позволяют проводить выборы президента в случае, если на территории какого-либо региона введено военное положение. Документом предусмотрена и процедура проведения выборов, если военное положение вводится уже после того, как выборы назначены.

Изменения закрепляют возможность софинансирования подготовки и проведения президентских выборов из бюджетов регионов и местных бюджетов. Также принятый закон уточняет правила фото- и видеосъемки на избирательных участках: ее могут проводить только те лица, у которых есть на это законодательное право, при этом нарушение тайны голосования и контроль за выбором избирателей недопустимы.

СМИ: Совет Федерации может объявить дату выборов 13 декабря

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 25 октября. 8 ноября его одобрил Совет Федерации. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ожидается, что выборы президента пройдут 17 марта 2024 г. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря. Ранее «РИА Новости» писали, что Совфед может объявить дату президентских выборов 13 декабря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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