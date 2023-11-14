Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет ряд положений, касающихся процедуры выборов президента РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
Поправки позволяют проводить выборы президента в случае, если на территории какого-либо региона введено военное положение. Документом предусмотрена и процедура проведения выборов, если военное положение вводится уже после того, как выборы назначены.
Изменения закрепляют возможность софинансирования подготовки и проведения президентских выборов из бюджетов регионов и местных бюджетов. Также принятый закон уточняет правила фото- и видеосъемки на избирательных участках: ее могут проводить только те лица, у которых есть на это законодательное право, при этом нарушение тайны голосования и контроль за выбором избирателей недопустимы.
Закон был принят Госдумой в третьем чтении 25 октября. 8 ноября его одобрил Совет Федерации. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ожидается, что выборы президента пройдут 17 марта 2024 г. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря. Ранее «РИА Новости» писали, что Совфед может объявить дату президентских выборов 13 декабря.