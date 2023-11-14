Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Изменения закрепляют возможность софинансирования подготовки и проведения президентских выборов из бюджетов регионов и местных бюджетов. Также принятый закон уточняет правила фото- и видеосъемки на избирательных участках: ее могут проводить только те лица, у которых есть на это законодательное право, при этом нарушение тайны голосования и контроль за выбором избирателей недопустимы.