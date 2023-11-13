СМИ: Совет Федерации может объявить дату выборов 13 декабря
Совет Федерации может объявить дату президентских выборов 13 декабря. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Предположительно, выборы на пост президента в следующем году состоятся 17 марта – в третье воскресенье марта, как и положено по законодательству.
24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата выборов президента России пока не назначена, но они в любом случае состоятся. По его словам, особенная ситуация, в том числе в новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. 8 октября глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что дата президентских выборов, вероятно, будет объявлена Советом Федерации в декабре.
Действующий президент России Владимир Путин пока не объявлял о планах выдвигаться на новый срок. 13 ноября Песков сообщил, что никаких решений о формировании инициативной группы по выдвижению Путина на выборы президента в 2024 г. пока не принималось.