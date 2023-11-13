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СМИ: Совет Федерации может объявить дату выборов 13 декабря

Ведомости

Совет Федерации может объявить дату президентских выборов 13 декабря. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники. 

Предположительно, выборы на пост президента в следующем году состоятся 17 марта – в третье воскресенье марта, как и положено по законодательству.

24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата выборов президента России пока не назначена, но они в любом случае состоятся. По его словам, особенная ситуация, в том числе в новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. 8 октября глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что дата президентских выборов, вероятно, будет объявлена Советом Федерации в декабре.

Действующий президент России Владимир Путин пока не объявлял о планах выдвигаться на новый срок. 13 ноября Песков сообщил, что никаких решений о формировании инициативной группы по выдвижению Путина на выборы президента в 2024 г. пока не принималось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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