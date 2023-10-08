Совфед намерен объявить дату выборов президента в декабре
Дата президентских выборов 2024 г., вероятно, будет объявлена Советом Федерации в декабре, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент», – сказал Климов во время визита в Анкару (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее назвал преждевременными вопросы о своем участии в выборах.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.
11 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур. В тот же день Песков отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., составить ему реальную конкуренцию не сможет никто. В сентябре глава государства не стал говорить об участии в президентских выборах и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 октября предложил отменить выборы президента России, пока идет спецоперация, или же провести голосование с одним кандидатом – действующим главой государства.