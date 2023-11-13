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Песков: пока нет решений по выдвижению Путина на выборах

Ведомости

Никаких решений по формировании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента в 2024 г. пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что по мере приближения момента объявления начала кампании эта тема все больше привлекает внимание политологов и специалистов.

Песков попросил не забегать вперед с уточнением даты прямой линии с Путиным

«Пока решений еще нет. Как только они будут, мы вас проинформируем», – резюмировал Песков.

24 октября Песков заявил, что дата выборов президента России пока не назначена, но они в любом случае состоятся. По его словам, особенная ситуация, в том числе в новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. 8 октября глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что дата президентских выборов, вероятно, будет объявлена Советом Федерации в декабре.

Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, таким образом, в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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