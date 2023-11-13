Песков: пока нет решений по выдвижению Путина на выборах
Никаких решений по формировании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента в 2024 г. пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что по мере приближения момента объявления начала кампании эта тема все больше привлекает внимание политологов и специалистов.
«Пока решений еще нет. Как только они будут, мы вас проинформируем», – резюмировал Песков.
24 октября Песков заявил, что дата выборов президента России пока не назначена, но они в любом случае состоятся. По его словам, особенная ситуация, в том числе в новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. 8 октября глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что дата президентских выборов, вероятно, будет объявлена Советом Федерации в декабре.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, таким образом, в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.