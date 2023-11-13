Песков: пока нет решений по выдвижению Путина на выборах

24 октября Песков заявил, что дата выборов президента России пока не назначена, но они в любом случае состоятся. По его словам, особенная ситуация, в том числе в новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. 8 октября глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что дата президентских выборов, вероятно, будет объявлена Советом Федерации в декабре.