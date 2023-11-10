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Песков попросил не забегать вперед с уточнением даты прямой линии с Путиным

Ведомости

Дата прямой линии и большой пресс-конференция с участием президента России Владимира Путина будет озвучена своевременно, забегать вперед с этим вопросом не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

«Своевременно сориентируем. Не забегайте вперед. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даем даты. Не нужно состязаться, кто что раньше узнает», – объяснил Песков журналистам.

9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году прямая линия и пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие. По его словам, оно состоится до конца года, дата уже определена, но уточнять ее Песков не стал.

10 ноября СМИ написали, что прямая линия и пресс-конференция запланированы на 14 декабря. По информации РБК, эта дата рассматривается в качестве основной.

Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. прямая линия и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены г. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. В 2022 г. ни прямой линии, ни большой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре, не было. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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