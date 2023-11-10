Песков попросил не забегать вперед с уточнением даты прямой линии с Путиным

Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. прямая линия и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены г. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. В 2022 г. ни прямой линии, ни большой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре, не было.