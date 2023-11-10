Песков попросил не забегать вперед с уточнением даты прямой линии с Путиным
Дата прямой линии и большой пресс-конференция с участием президента России Владимира Путина будет озвучена своевременно, забегать вперед с этим вопросом не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
«Своевременно сориентируем. Не забегайте вперед. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даем даты. Не нужно состязаться, кто что раньше узнает», – объяснил Песков журналистам.
9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году прямая линия и пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие. По его словам, оно состоится до конца года, дата уже определена, но уточнять ее Песков не стал.
Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. прямая линия и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены г. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. В 2022 г. ни прямой линии, ни большой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре, не было.