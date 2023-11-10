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РБК: прямая линия и большая пресс-конференция Путина могут пройти 14 декабря

Ведомости

Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в объединенном формате 14 декабря. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, эта дата рассматривается в качестве основной.

9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году прямая линия и пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие. По его словам, оно состоится до конца года, дата уже определена, но уточнять ее Песков не стал.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. прямая линия и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены г. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.

В 2022 г. ни прямой линии, ни большой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре, не было. Летом прошлого года Песков допускал, что мероприятия могут быть объединены в одно, но точного решения к тому моменту не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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