РБК: прямая линия и большая пресс-конференция Путина могут пройти 14 декабря
По информации издания, эта дата рассматривается в качестве основной.
9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в этом году прямая линия и пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие. По его словам, оно состоится до конца года, дата уже определена, но уточнять ее Песков не стал.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» – это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. прямая линия и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены г. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.
В 2022 г. ни прямой линии, ни большой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре, не было. Летом прошлого года Песков допускал, что мероприятия могут быть объединены в одно, но точного решения к тому моменту не было.