В Кремле видели сообщения о трудностях с возвратом экспортной выручки
Кремль видел сообщения СМИ о «круговороте рублей» из-за правил возврата экспортной выручки, этот вопрос должно проверить правительство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели эти сообщения. Это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверно, должен проверить эту информацию, по крайней мере, обратить на это внимание», – подчеркнул он.
Песков отметил, что пока проблема была обозначена в СМИ, ему не известно, доносилась ли информация участниками экономической деятельности до кабмина. Представитель Кремля добавил, что если она «в той или иной степени» будет подтверждена, то будет прорабатываться вопрос о корректировке указа президента.
Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму. Дело в том, что экспортерам нужно по крайней мере часть доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке.
Один из близких к бизнесу собеседников назвал такой подход «круговоротом рублей» из-за двойной конвертации. В то же время представителя бизнеса заявили о дополнительных сложностях для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты. В Минфине подтвердили, что новые правила действительно предполагают обмен рублей на валюту (за рубежом) и обратно (в России).