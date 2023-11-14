В Кремле видели сообщения о трудностях с возвратом экспортной выручки

Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму. Дело в том, что экспортерам нужно по крайней мере часть доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке.