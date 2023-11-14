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Бизнес сообщил о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

Компании покупают за рубежом на рубли валюту, чтобы затем в России вновь продать ее за рубли
Дмитрий Гринкевич
Рубль, валюта и снова рубль. Так теперь выглядит алгоритм возврата экспортной выручки. Но компании могут получить послабления, если объяснят, как сформированы их доходы / Максим Богодвид / РИА Новости

Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому, запущенному в октябре указом президента, механизму. Ключевой вопрос – как поступать с рублями, которые приходят от покупателей на зарубежные счета.

Сейчас правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника, близких к крупнейшим компаниям, сказали собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), а также высокопоставленный федеральный чиновник, знакомый с ситуацией. Такой подход, с одной стороны, означает двойную конвертацию – происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой – создает дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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