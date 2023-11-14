Бизнес сообщил о «круговороте рублей» из-за новых правил возврата выручки

Сейчас правила трактуются таким образом, что экспортерам нужно по крайней мере часть таких доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника, близких к крупнейшим компаниям, сказали собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), а также высокопоставленный федеральный чиновник, знакомый с ситуацией. Такой подход, с одной стороны, означает двойную конвертацию – происходит «круговорот рублей», пояснил один из близких к бизнесу собеседников. С другой – создает дополнительные сложности для подсанкционных компаний, которые ограничены в использовании иностранной валюты, жалуются представители бизнеса.