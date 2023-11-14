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Политика

Песков: в Молдавии много сторонников развития сотрудничества с Россией

Ведомости

Кремль видит в Молдавии множество сторонников развития отношений с Россией, что подтверждают результаты последних муниципальных выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление сделано в ответ на высказывание президента Молдавии Майи Санду о том, что интересы ее граждан якобы не уважаются Россией. Она также подчеркнула, что теперь у Кишинева нет общих тем для обсуждения с Москвой.

Действующий мэр Кишинева объявил о победе на выборах

По мнению Пескова, Санду игнорирует мнение избирателей, которые настроены к налаживанию международных отношений с Россией. Об этом говорят результаты муниципальных выборов, где партия Санду не смогла получить победу.

«Результаты этих муниципальных выборов в Молдавии свидетельствуют, что людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии. В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной», – заявил пресс-секретарь президента РФ.

26 сентября в эфире молдавского телеканала TV8 Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. 26 июля власти Молдавии объявили о высылке 45 человек из числа персонала посольства России. Такое решение МИД Молдавии назвал ответной реакцией на политику Москвы. В Кремле посчитали, что Санду сильно заблуждается, считая, что следование европейским ценностям предполагает отрицание всего российского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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