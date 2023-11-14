Песков: в Молдавии много сторонников развития сотрудничества с Россией
Кремль видит в Молдавии множество сторонников развития отношений с Россией, что подтверждают результаты последних муниципальных выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заявление сделано в ответ на высказывание президента Молдавии Майи Санду о том, что интересы ее граждан якобы не уважаются Россией. Она также подчеркнула, что теперь у Кишинева нет общих тем для обсуждения с Москвой.
По мнению Пескова, Санду игнорирует мнение избирателей, которые настроены к налаживанию международных отношений с Россией. Об этом говорят результаты муниципальных выборов, где партия Санду не смогла получить победу.
«Результаты этих муниципальных выборов в Молдавии свидетельствуют, что людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии. В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной», – заявил пресс-секретарь президента РФ.
26 сентября в эфире молдавского телеканала TV8 Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. 26 июля власти Молдавии объявили о высылке 45 человек из числа персонала посольства России. Такое решение МИД Молдавии назвал ответной реакцией на политику Москвы. В Кремле посчитали, что Санду сильно заблуждается, считая, что следование европейским ценностям предполагает отрицание всего российского.