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США направят $1 млн центру по расследованию преступлений на Украине

Ведомости

Соединенные штаты выделят $1 млн международному центру по преследованию преступлений агрессии против Украины (МЦПА), который был создан в Гааге при Евроюсте при поддержке Европейской комиссии. Об этом сообщает госдеп США.

«Соединенные Штаты по-прежнему нацелены на сотрудничество с Украиной и международным сообществом с целью привлечения к ответственности виновных в международных преступлениях, совершенных на Украине», – говорится в сообщении.

Ранее Госдума и Совет Федерации создали парламентскую комиссию «по расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей». В состав комиссии вошло 13 депутатов и 13 сенаторов. Комиссия будет включать в себя четыре рабочие группы.

Первая займется сбором материалов и фактов о преступных действиях в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. По словам сопредседателя комиссии – вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, эта группа может воспользоваться классификацией преступлений против детей во время вооруженных конфликтов Совета Безопасности ООН. Вторая рабочая группа займется вопросами международно-правовой оценки фактов нарушения прав и свобод несовершеннолетних. Основными задачами третьей и четвертой групп станут вопросы совершенствования механизмов, защищающих несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств, и мер социальной поддержки и реабилитации несовершеннолетних.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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