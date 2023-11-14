США направят $1 млн центру по расследованию преступлений на Украине
Соединенные штаты выделят $1 млн международному центру по преследованию преступлений агрессии против Украины (МЦПА), который был создан в Гааге при Евроюсте при поддержке Европейской комиссии. Об этом сообщает госдеп США.
«Соединенные Штаты по-прежнему нацелены на сотрудничество с Украиной и международным сообществом с целью привлечения к ответственности виновных в международных преступлениях, совершенных на Украине», – говорится в сообщении.
Ранее Госдума и Совет Федерации создали парламентскую комиссию «по расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей». В состав комиссии вошло 13 депутатов и 13 сенаторов. Комиссия будет включать в себя четыре рабочие группы.
Первая займется сбором материалов и фактов о преступных действиях в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. По словам сопредседателя комиссии – вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, эта группа может воспользоваться классификацией преступлений против детей во время вооруженных конфликтов Совета Безопасности ООН. Вторая рабочая группа займется вопросами международно-правовой оценки фактов нарушения прав и свобод несовершеннолетних. Основными задачами третьей и четвертой групп станут вопросы совершенствования механизмов, защищающих несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств, и мер социальной поддержки и реабилитации несовершеннолетних.