США направят $1 млн центру по расследованию преступлений на Украине

Первая займется сбором материалов и фактов о преступных действиях в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. По словам сопредседателя комиссии – вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, эта группа может воспользоваться классификацией преступлений против детей во время вооруженных конфликтов Совета Безопасности ООН. Вторая рабочая группа займется вопросами международно-правовой оценки фактов нарушения прав и свобод несовершеннолетних. Основными задачами третьей и четвертой групп станут вопросы совершенствования механизмов, защищающих несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств, и мер социальной поддержки и реабилитации несовершеннолетних.