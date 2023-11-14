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Лукашенко заявил о преступной схеме продажи «молочки» в РФ с участием чиновников

Ведомости

В Белоруссии проводится расследование в связи с выявленной схемой преступной продажи молочных товаров в Россию. В ней, предположительно, участвуют и правительственные чиновники, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании.

«Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. – "Ведомости"), тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие», – рассказал он.

По словам Лукашенко, восьми «коммерческим группам» удалось благодаря подкупу получить право первоочередного распределения молочной продукции в свою пользу с возможностью закупки по цене ниже установленного индикатива. У этих компаний на территории России были подконтрольные организации, которым они и продавали «молочку» с минимальной наценкой. Те же, в свою очередь, продавали товар конечному потребителю уже по более высокой цене, что приводило к занижению налогооблагаемой базы.

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По данным КГБ Белоруссии, в ходе оперативной работы были задержаны 26 человек, 15 арестованы.

«Сейчас начнут выть и кричать: было "дело врачей", было дело еще кого-то, сейчас – "дело молочников". Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас <...> Но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать», – рассказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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