Лукашенко заявил о преступной схеме продажи «молочки» в РФ с участием чиновников

По словам Лукашенко, восьми «коммерческим группам» удалось благодаря подкупу получить право первоочередного распределения молочной продукции в свою пользу с возможностью закупки по цене ниже установленного индикатива. У этих компаний на территории России были подконтрольные организации, которым они и продавали «молочку» с минимальной наценкой. Те же, в свою очередь, продавали товар конечному потребителю уже по более высокой цене, что приводило к занижению налогооблагаемой базы.