Лукашенко заявил о преступной схеме продажи «молочки» в РФ с участием чиновников
В Белоруссии проводится расследование в связи с выявленной схемой преступной продажи молочных товаров в Россию. В ней, предположительно, участвуют и правительственные чиновники, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании.
«Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. – "Ведомости"), тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие», – рассказал он.
По словам Лукашенко, восьми «коммерческим группам» удалось благодаря подкупу получить право первоочередного распределения молочной продукции в свою пользу с возможностью закупки по цене ниже установленного индикатива. У этих компаний на территории России были подконтрольные организации, которым они и продавали «молочку» с минимальной наценкой. Те же, в свою очередь, продавали товар конечному потребителю уже по более высокой цене, что приводило к занижению налогооблагаемой базы.
По данным КГБ Белоруссии, в ходе оперативной работы были задержаны 26 человек, 15 арестованы.
«Сейчас начнут выть и кричать: было "дело врачей", было дело еще кого-то, сейчас – "дело молочников". Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас <...> Но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать», – рассказал он.