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Песков: резонансность уголовных дел не влияет на решение о помиловании

Ведомости

Резонансность уголовного дела не является поводом для исключений из практики помилования осужденных за участие в спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Существует определенная практика, которая реализуется. И насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», – сказал он, комментируя помилование Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской. 

14 ноября адвокат Алексей Михальчик сообщил «Ведомостям», что Хаджикурбанов получил помилование за участие в спецоперации на Украине. По его словам, после окончания службы по первому контракту с Минобороны и получения помилования Хаджикурбанов подписал новый контракт как доброволец. Сейчас он находится в зоне боевых действий.    

Организатор убийства Политковской помилован за участие в спецоперации

В 2014 г. на основании приговора присяжных Мосгорсуд приговорил Сергея Хаджикурбанова к 20 годам колонии. По версии следствия, он контролировал действия группы, которая планировала убийство Политковской. В частности, в группу входили Лом-Али Гайтукаев, бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, а также племянники Гайтукаева Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Гайтукаев и исполнитель Рустам Махмудов были приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили от 11 до 14 лет лишения свободы. Заказчика убийства Политковской установить не смогли.

Ранее за участие в спецоперации помилование получил Владислав Канюс, осужденный на 17 лет за убийство своей бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой. Комментируя эту новость, Песков пояснил, что существует два пути помилования: через признание вины или «искупление кровью». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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