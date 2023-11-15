Песков: резонансность уголовных дел не влияет на решение о помиловании

В 2014 г. на основании приговора присяжных Мосгорсуд приговорил Сергея Хаджикурбанова к 20 годам колонии. По версии следствия, он контролировал действия группы, которая планировала убийство Политковской. В частности, в группу входили Лом-Али Гайтукаев, бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, а также племянники Гайтукаева Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Гайтукаев и исполнитель Рустам Махмудов были приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили от 11 до 14 лет лишения свободы. Заказчика убийства Политковской установить не смогли.