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Песков прокомментировал помилование участника спецоперации

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал помилование Владислава Канюса, осужденного на 17 лет за убийство кемеровской студентки. Он указал на процедуру помилования и на «искупление кровью в штурмовых бригадах».

«Для помилования существует определенная процедура. Мы неоднократно о ней говорили. Это признание вины самим осужденным. Это решение сначала на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом – центральная комиссия, потом документы представляются президенту», – сказал Песков.

Другим путем, по словам пресс-секретаря, является «искупление кровью».

«Есть второй путь. Это когда они искупают кровью, осужденные, в том числе и по тяжким статьям, свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами. Это второй путь. Это все, что я могу сказать по этому случаю», – заключил Песков.

В июле 2022 г. Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был признан виновным в убийстве своей бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой. Канюс нанес студентке более 50 ударов, а затем задушил ее шнуром от утюга. Соседи несколько раз вызывали полицию, однако стражи правопорядка приехали на вызов, когда Пехтелева уже погибла.

По версии следствия, три диспетчера не сообщили информацию оперативным нарядам ППС, ДПС и Росгвардии. Двое полицейских, получив обращение соседей, проигнорировали его. В результате из-за халатности сотрудников полиции девушка погибла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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