Песков прокомментировал помилование участника спецоперации

«Есть второй путь. Это когда они искупают кровью, осужденные, в том числе и по тяжким статьям, свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами. Это второй путь. Это все, что я могу сказать по этому случаю», – заключил Песков.