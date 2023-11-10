Песков прокомментировал помилование участника спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал помилование Владислава Канюса, осужденного на 17 лет за убийство кемеровской студентки. Он указал на процедуру помилования и на «искупление кровью в штурмовых бригадах».
«Для помилования существует определенная процедура. Мы неоднократно о ней говорили. Это признание вины самим осужденным. Это решение сначала на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом – центральная комиссия, потом документы представляются президенту», – сказал Песков.
Другим путем, по словам пресс-секретаря, является «искупление кровью».
«Есть второй путь. Это когда они искупают кровью, осужденные, в том числе и по тяжким статьям, свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами. Это второй путь. Это все, что я могу сказать по этому случаю», – заключил Песков.
В июле 2022 г. Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был признан виновным в убийстве своей бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой. Канюс нанес студентке более 50 ударов, а затем задушил ее шнуром от утюга. Соседи несколько раз вызывали полицию, однако стражи правопорядка приехали на вызов, когда Пехтелева уже погибла.
По версии следствия, три диспетчера не сообщили информацию оперативным нарядам ППС, ДПС и Росгвардии. Двое полицейских, получив обращение соседей, проигнорировали его. В результате из-за халатности сотрудников полиции девушка погибла.