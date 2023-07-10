Суд в Кемерове дал полицейским условные сроки по делу об убийстве студентки

Пятеро полицейских дежурили в районном отделе полиции в ночь убийства. 23-летнюю Веру Пехтелеву в январе 2020 г. убил бывший молодой человек, когда девушка пришла к нему забрать свои вещи. Владислав Канюс нанес студентке более 50 ударов, а затем задушил ее шнуром от утюга. В это время соседи несколько раз вызывали полицию, однако стражи правопорядка приехали на вызов, когда соседи вскрыли квартиру и обнаружили Пехтелеву мертвой.