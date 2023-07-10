Суд в Кемерове дал полицейским условные сроки по делу об убийстве студентки
Заводский районный суд Кемерова признал пятерых полицейских виновными в халатности по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 г. Об этом сообщает ТАСС.
Их приговорили на сроки от 1,5 до 2 лет условно. Также суд обязал управление МВД в Кемерове выплатить родственникам погибшей девушки 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.
В частности, майор Михаил Балашов, капитан Дмитрий Тарицын и диспетчер Мария Пономарева получили два года лишения свободы условно, а диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева – 1,5 года условно. Полицейских обвиняли по по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы. Обвинение ранее запрашивало приговорить фигурантов дела на сроки от 2,5 до 3,5 года колонии.
Пятеро полицейских дежурили в районном отделе полиции в ночь убийства. 23-летнюю Веру Пехтелеву в январе 2020 г. убил бывший молодой человек, когда девушка пришла к нему забрать свои вещи. Владислав Канюс нанес студентке более 50 ударов, а затем задушил ее шнуром от утюга. В это время соседи несколько раз вызывали полицию, однако стражи правопорядка приехали на вызов, когда соседи вскрыли квартиру и обнаружили Пехтелеву мертвой.
По версии следствия, три диспетчера, не прослушав аудиозаписи сигналов и не выяснив всех обстоятельств конфликта, не сообщили информацию оперативным нарядам ППС, ДПС и Росгвардии. Двое полицейских, получив обращение соседей, также его проигнорировали, отмечали в СК. В результате из-за халатности сотрудников полиции девушка погибла.
В июле 2022 г. Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима.