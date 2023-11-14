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Организатор убийства Политковской помилован за участие в спецоперации

Ведомости

Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской бывший оперуполномоченный ЦРУБОП ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов получил помилование за участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказал его адвокат Алексей Михальчик, передает РБК.

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», – сообщил Михальчик (цитата по РБК).

Адвокат также добавил, что после отбытия в зону проведения СВО Хаджикурбанов практически сразу получил командную должность. По мнению Михальчика, это может быть обусловлено наличием у Хаджикурбанова опыта службы в спецназе в 90-е гг.

В 2014 г. на основании приговора присяжных Мосгорсуд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам колонии.

Обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 г. в подъезде ее дома в Москве. По версии следствия, организатором преступления являлся Лом-Али Гайтукаев. В 2006 г. он создал организованную группу, в которую вошли бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, а также племянники Гайтукаева Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Они тщательно планировали убийство журналистки, приобретали оружие, согласовывали действия друг с другом. Хаджикурбанов вел контроль за всеми действиями группы.

9 июня 2015 г. Мосгорсуд назначил Гайтукаеву и исполнителю Рустаму Махмудову пожизненные сроки, Ибрагиму Махмудову – 12 лет тюрьмы, Джабраилу Махмудову – 14 лет. Заказчика убийства Политковской установить не смогли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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