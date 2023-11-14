Организатор убийства Политковской помилован за участие в спецоперации
«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», – сообщил Михальчик (цитата по РБК).
Адвокат также добавил, что после отбытия в зону проведения СВО Хаджикурбанов практически сразу получил командную должность. По мнению Михальчика, это может быть обусловлено наличием у Хаджикурбанова опыта службы в спецназе в 90-е гг.
В 2014 г. на основании приговора присяжных Мосгорсуд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам колонии.
Обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 г. в подъезде ее дома в Москве. По версии следствия, организатором преступления являлся Лом-Али Гайтукаев. В 2006 г. он создал организованную группу, в которую вошли бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, а также племянники Гайтукаева Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Они тщательно планировали убийство журналистки, приобретали оружие, согласовывали действия друг с другом. Хаджикурбанов вел контроль за всеми действиями группы.
9 июня 2015 г. Мосгорсуд назначил Гайтукаеву и исполнителю Рустаму Махмудову пожизненные сроки, Ибрагиму Махмудову – 12 лет тюрьмы, Джабраилу Махмудову – 14 лет. Заказчика убийства Политковской установить не смогли.