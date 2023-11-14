Организатор убийства Политковской помилован за участие в спецоперации

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», – сообщил Михальчик (цитата по РБК).