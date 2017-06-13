Умер осужденный за передачу заказа на убийство Политковской

По версии следствия и суда, Гайтукаев был посредником между заказчиком убийства Политковской и остальными фигурантами дела Антон Новодережкин / ИТАР-ТАСС

ФСИН подтвердила информацию о смерти Лом-Али Гайтукаева, осужденного за посредничество в организации убийства журналистки Анны Политковской. Он умер в исправительной колонии № 5 в Вологодской области 10 июня в больнице для осужденных, сказал ТАСС дежурный управления ФСИН по региону. По его словам, причиной смерти стала болезнь. Сначала о смерти осужденного «РИА Новости» сообщил информированный источник, который добавил, что осужденный страдал от нескольких заболеваний. О смерти Гайтукаева «Кавказскому узлу» сообщила его адвокат Елена Харионовская; по ее словам, тело должны выдать родственникам 13 июня.

По версии следствия и суда, Гайтукаев был посредником между заказчиком убийства Политковской и остальными фигурантами дела, и в 2006 г. он создал организованную группу, которая планировала и осуществила это преступление. В группу вошли бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, бывший сотрудник ЦРУБОП ГУВД Москвы, ранее судимый Сергей Хаджикурбанов и племянники Гайтукаева Махмудовы. Фигурантов дела судили дважды: один раз присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Гайтукаев отбывал срок в ИК-5 в Вологодской области, известной как «Вологодский пятак». Племянник осужденного Темирлан сказал «Кавказскому узлу», что дядю в колонии избивали, на свидания он приходил в синяках по всему телу. По утверждению Темирлана Гайтукаева, его дядю били по печени и почкам. Харионовская добавила, что в 2015 г. защита Гайтукаева пыталась добиться возбуждения дела об избиении, но получила отказ в суде. Вскоре после этого решения суда, 3 ноября 2015 г., Гайтукаев попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья, добавила адвокат. По ее словам, тюремные врачи поставили ему инвалидность II группы, диагностировали цирроз печени и разрешили дополнительное питание, которое организовали родственники и защита. Московские врачи, по словам адвоката, подтвердили диагноз и заявили, что прогноз неблагоприятный. По статье 81 УК болезнь Гайтукаева входила в перечень тех, которые могут стать основанием освобождения осужденного, сказала также Харионовская. Она добавила, что защита уже подготовила ходатайство о его освобождении, но не успела запустить процедуру.

Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов сказал «Интерфаксу», что знал о проблемах со здоровьем осужденного. «По нашей информации, у него были серьезные проблемы с внутренними органами, и он постоянно курсировал между колонией для пожизненно осужденных и тюремной больницей», – сказал Соколов. «Информации из колоний для пожизненно осужденных практически не бывает, но исключать ничего нельзя», – ответил он на просьбу прокомментировать слова родственников Гайтукаева о том, что его в колонии избивали. Соколов напомнил, что еще до приговора Гайтукаев имел серьезные конфликты с криминальными авторитетами.

Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 г. в подъезде своего дома. 9 июня 2015 г. Мосгорсуд назначил предполагаемому посреднику Лом-Али Гайтукаеву и исполнителю Рустаму Махмудову пожизненные сроки, Ибрагиму Махмудову – 12 лет лишения свободы, Джабраилу Махмудову – 14 лет, бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову – 20 лет колонии строгого режима. Бывший милиционер Дмитрий Павлюченков в декабре 2012 г. был приговорен к 11 годам колонии, он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения. По версии следствия, Павлюченков по заказу Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение $150 000.

В феврале 2008 г. Мосгорсуд приговорил Гайтукаева к 15 годам колонии за посредничество и организацию в 2006 г. покушения на тогдашнего председателя правления ООО «Славутич-Регистратор», держателя акций предприятий крупнейшей украинской финансово-промышленной группы «Приват» и одного из топ-менеджеров этой группы – Геннадия Корбана. Об этом писал «Коммерсантъ». По версии суда и следствия, он нашел киллера, передал ему оружие и боеприпасы, лично участвовал в слежке за Корбаном в Днепропетровске и дал приказ киллеру открыть стрельбу. «Кавказский узел» называл Гайтукаева тогда бывшим участником афер в 90-х с чеченским авизо и соучредителем межрегионального общественного движения за развитие культурных и общественно-политических связей с Чеченской Республикой «Новое время».