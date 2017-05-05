Москалькова предложила Путину обязать суды освобождать тяжелобольных обвиняемых

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила президенту Владимиру Путину обязать суды освобождать заключенных, у которых тяжелые заболевания. Сейчас, по ее словам, освободить тяжелобольного - «это право суда», а не обязанность, цитирует ее ТАСС. Она добавила, что суды освобождают меньше половины тяжелобольных «и люди умирают в тюрьме, умирают, не дождавшись свободы, хотя они являются практически смертельно больными».

В связи с этим омбудсмен предложила изменить закон и заменить право суда освобождать таких арестованных на обязанность, если у человека есть документ, подтверждающий тяжелое заболевание.

В конце декабря 2011 г. Таганский суд признал тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич виновной в хищении 600 млн руб. и освободил в зале суда. До этого она около полутора лет провела под стражей, хотя защита добивалась изменения меры пресечения, утверждая, что у обвиняемой отказал мочевой пузырь, ей установили катетер и она нуждается в постоянной медицинской помощи.

3 октября 2011 г. умер бывший исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян. Его задержали и арестовали в апреле 2006 г. СПИД в тяжелой стадии у него обнаружили в сентябре, кроме того, в заключении он почти ослеп, заразился туберкулезом и у него развились онкологические заболевания. ЕСПЧ в 2008 г. удовлетворил жалобу Алексаняна на незаконность ареста и нечеловеческие условия содержания в сизо. В декабре 2008 г. суд разрешил освободить его из-под стражи под залог в 50 млн руб. В январе 2009 г. Алексаняна выписали из больницы. В июне 2010 г. Симоновский суд Москвы вынес определение о закрытии его уголовного дела в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям.

Юрист Сергей Магнитский, сотрудничавший с инвестфондом Hermitage Capital Management и обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов с организации, скончался в московском сизо в ноябре 2009 г. До этого он заявил, что раскрыл, что рейдеры в сговоре с российскими силовиками украли из российской казны 5,4 млрд руб. налогов, уплаченных Hermitage Capital. Под стражу он был взят в конце 2008 г. Как решила назначенная СКР экспертиза Федерального центра судмедэкспертизы Минздравсоцразвития, причиной смерти Магнитского стало сочетание вторичной дисметаболической кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и хронического активного гепатита, болезни не были своевременно диагностированы, не было назначено лечение, а 16 ноября не была оказана помощь.