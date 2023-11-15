Путин наградил главу ЦИК орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

В 2023 г. в большинстве регионов выборы проходили три дня – с 8 по 10 сентября. Россияне голосовали за глав регионов в 21 субъекте, а также за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы впервые провели в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. 13 сентября Памфилова на заседании ЦИК заявила, что общая явка на региональных выборах в 2023 г. стала рекордной за последние 10 лет.