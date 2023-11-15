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Путин наградил главу ЦИК орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония вручения государственных наград прошла в Ново-Огареве на мероприятии, приуроченном к 30-летию избирательной системы страны.

В ответной речи Памфилова поблагодарила российское избирательное сообщество, отметив скромность и мужество его участников, а также выразила признательность регионам, помогавшим организовать и провести выборы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Памфилова назвала общую явку на выборах 2023 года самой высокой за 10 лет

Всего в голосовании приняли участие 31,5 млн россиян

«Люди выбирали свою власть в тяжелейших, военных условиях. Но такова была воля народа. Наши члены комиссии практически всех регионов помогали организовывать выборы нашим храбрым коллегам оттуда», – объяснила глава ЦИК.

В 2023 г. в большинстве регионов выборы проходили три дня – с 8 по 10 сентября. Россияне голосовали за глав регионов в 21 субъекте, а также за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы впервые провели в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. 13 сентября Памфилова на заседании ЦИК заявила, что общая явка на региональных выборах в 2023 г. стала рекордной за последние 10 лет. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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