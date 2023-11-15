Путин наградил главу ЦИК орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония вручения государственных наград прошла в Ново-Огареве на мероприятии, приуроченном к 30-летию избирательной системы страны.
В ответной речи Памфилова поблагодарила российское избирательное сообщество, отметив скромность и мужество его участников, а также выразила признательность регионам, помогавшим организовать и провести выборы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Люди выбирали свою власть в тяжелейших, военных условиях. Но такова была воля народа. Наши члены комиссии практически всех регионов помогали организовывать выборы нашим храбрым коллегам оттуда», – объяснила глава ЦИК.
В 2023 г. в большинстве регионов выборы проходили три дня – с 8 по 10 сентября. Россияне голосовали за глав регионов в 21 субъекте, а также за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы впервые провели в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. 13 сентября Памфилова на заседании ЦИК заявила, что общая явка на региональных выборах в 2023 г. стала рекордной за последние 10 лет.