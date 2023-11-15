Минск сообщил о проходе через КПП на границе с Египтом 43 граждан Белоруссии
МИД Белоруссии сообщил, что в результате проделанной при содействии России и Катара работе 43 гражданина республики были эвакуированы на территорию Египта, откуда они будут отправлены на родину.
«К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта. В ближайшее время ожидается их возвращение на Родину», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня советник главы МЧС Даниил Мартынов рассказал в беседе с «Комсомольской правдой», что Россия помогает Белоруссии в вопросе эвакуаций граждан из Газы. В Египте им будет оказана российскими специалистами необходимая помощь, после чего российскими самолетами они будут доставлены в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что Россия помогает гражданам РФ, СНГ и даже других стран, обратившихся за помощью, в эвакуации из сектора Газа.
12 ноября первая группа из 70 россиян покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа эвакуированных граждан РФ прибыла в Россию в ночь на 15 ноября, на борту было 98 россиян. В МЧС России сообщили, что 14 ноября КПП «Рафах» также перешла третья группа граждан РФ, состоящая из 40 человек. Как сообщали ранее в МЧС России, всех россиян планируется вывести из анклава в течение недели.