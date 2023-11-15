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Минск сообщил о проходе через КПП на границе с Египтом 43 граждан Белоруссии

Ведомости

МИД Белоруссии сообщил, что в результате проделанной при содействии России и Катара работе 43 гражданина республики были эвакуированы на территорию Египта, откуда они будут отправлены на родину.

«К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта. В ближайшее время ожидается их возвращение на Родину», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня советник главы МЧС Даниил Мартынов рассказал в беседе с «Комсомольской правдой», что Россия помогает Белоруссии в вопросе эвакуаций граждан из Газы. В Египте им будет оказана российскими специалистами необходимая помощь, после чего российскими самолетами они будут доставлены в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что Россия помогает гражданам РФ, СНГ и даже других стран, обратившихся за помощью, в эвакуации из сектора Газа.

Ранее по теме: Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

12 ноября первая группа из 70 россиян покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа эвакуированных граждан РФ прибыла в Россию в ночь на 15 ноября, на борту было 98 россиян. В МЧС России сообщили, что 14 ноября КПП «Рафах» также перешла третья группа граждан РФ, состоящая из 40 человек. Как сообщали ранее в МЧС России, всех россиян планируется вывести из анклава в течение недели.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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