Минск сообщил о проходе через КПП на границе с Египтом 43 граждан Белоруссии

Ранее сегодня советник главы МЧС Даниил Мартынов рассказал в беседе с «Комсомольской правдой», что Россия помогает Белоруссии в вопросе эвакуаций граждан из Газы. В Египте им будет оказана российскими специалистами необходимая помощь, после чего российскими самолетами они будут доставлены в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что Россия помогает гражданам РФ, СНГ и даже других стран, обратившихся за помощью, в эвакуации из сектора Газа.