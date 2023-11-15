Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси, в ходе которого поблагодарил египетскую сторону за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президенты также затронули тему обострения палестино-израильского конфликта и выразили «глубокую обеспокоенность» из-за «беспрецедентного роста» жертв среди мирного населения. Лидеры выступили за скорейшее прекращения огня, освобождение заложников и оказание гуманитарной помощи гражданам Газы.
Кроме того, в Кремле отметили «созвучность» позиций Москвы и Каира по урегулированию ситуации в регионе путем создания независимого Палестинского государства.
Первая группа из 70 россиян покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом 12 ноября. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа эвакуированных граждан РФ прибыла в Россию в ночь на 15 ноября, на борту было 98 россиян. В МЧС России сообщили, что 14 ноября КПП «Рафах» также перешла третья группа граждан РФ, состоящая из 40 человек.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из Газы числятся более 1000 человек. По ее словам, среди них есть около 300 детей.
В Кремле говорили, что вопросом эвакуации граждан РФ из сектора Газа занимаются российские дипломаты. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, они ведут контакты со всеми сторонами, имеющими к этому отношение. Он также отмечал, что эвакуация первых 70 россиян не значит, что усилия дипломатов закончены. Песков подчеркивал, что предстоит еще «многое сделать», чтобы анклав покинули все желающие.