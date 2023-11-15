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Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси, в ходе которого поблагодарил египетскую сторону за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты также затронули тему обострения палестино-израильского конфликта и выразили «глубокую обеспокоенность» из-за «беспрецедентного роста» жертв среди мирного населения. Лидеры выступили за скорейшее прекращения огня, освобождение заложников и оказание гуманитарной помощи гражданам Газы.

Кроме того, в Кремле отметили «созвучность» позиций Москвы и Каира по урегулированию ситуации в регионе путем создания независимого Палестинского государства.

МЧС рассчитывает доставить из Газы всех эвакуированных россиян в течение недели

Первая группа из 70 россиян покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом 12 ноября. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа эвакуированных граждан РФ прибыла в Россию в ночь на 15 ноября, на борту было 98 россиян. В МЧС России сообщили, что 14 ноября КПП «Рафах» также перешла третья группа граждан РФ, состоящая из 40 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из Газы числятся более 1000 человек. По ее словам, среди них есть около 300 детей. 

В Кремле говорили, что вопросом эвакуации граждан РФ из сектора Газа занимаются российские дипломаты. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, они ведут контакты со всеми сторонами, имеющими к этому отношение. Он также отмечал, что эвакуация первых 70 россиян не значит, что усилия дипломатов закончены. Песков подчеркивал, что предстоит еще «многое сделать», чтобы анклав покинули все желающие.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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