Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

В Кремле говорили, что вопросом эвакуации граждан РФ из сектора Газа занимаются российские дипломаты. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, они ведут контакты со всеми сторонами, имеющими к этому отношение. Он также отмечал, что эвакуация первых 70 россиян не значит, что усилия дипломатов закончены. Песков подчеркивал, что предстоит еще «многое сделать», чтобы анклав покинули все желающие.