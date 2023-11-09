Захарова: в списках на эвакуацию из Газы около 300 детей

8 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации граждан РФ из сектора Газа может занять до двух недель. Дипломат пояснил, что через КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом из-за ограничений Каира ежедневно пропускают около 500-600 человек. Захарова назвала это заявление дипломата шокирующим. По ее словам, с российской стороны все готово для эвакуации.