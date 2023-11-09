Захарова: в списках на эвакуацию из Газы около 300 детей
Около 300 несовершеннолетних граждан России значатся в списках на эвакуацию из Газы. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России», – написала Захарова.
Официальный представитель МИДа напомнила, что они находятся в блокаде уже в течение месяца.
В начале ноября МИД России сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом о необходимости незамедлительно эвакуировать россиян из сектора Газа, а также о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.
8 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации граждан РФ из сектора Газа может занять до двух недель. Дипломат пояснил, что через КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом из-за ограничений Каира ежедневно пропускают около 500-600 человек. Захарова назвала это заявление дипломата шокирующим. По ее словам, с российской стороны все готово для эвакуации.