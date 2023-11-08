Посол оценил в две недели возможный срок согласования эвакуации россиян из Газы
Согласование эвакуации граждан РФ из сектора Газа может занять до двух недель, заявил посол Израиля в Москве Бен Цви в комментарии ТАСС.
Дипломат пояснил, что через КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом из-за ограничений Каира ежедневно пропускают около 500-600 человек.
«Это (согласование эвакуации россиян) может занять, если будут пропускать 600 в день, две недели», – рассказал он.
В офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT, действует при минобороны) рассказали в свою очередь, что израильские военные четвертый день подряд открыли коридор для эвакуации мирных жителей из северной части сектора Газа в южную. Им воспользовались, как утверждается, уже тысячи человек.
Ранее 8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом о необходимости незамедлительно эвакуировать россиян из сектора Газа, а также о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.
20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть. В списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России включены уже более 900 человек, свыше 500 из них – россияне.
Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По последним данным, количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 10 000 человек.
27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам. Израиль от выполнения резолюции отказался.