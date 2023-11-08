Посол оценил в две недели возможный срок согласования эвакуации россиян из Газы

В офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT, действует при минобороны) рассказали в свою очередь, что израильские военные четвертый день подряд открыли коридор для эвакуации мирных жителей из северной части сектора Газа в южную. Им воспользовались, как утверждается, уже тысячи человек.