Лавров заявил о необходимости скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа

20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть. Песков уточнил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала армией обороны Израиля наземной операции. В списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России включены уже более 900 человек, свыше 500 из них – россияне.