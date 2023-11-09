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МИД: для эвакуации россиян из сектора Газа все готово

Ведомости

Москва шокирована заявлениями о том, что для согласования эвакуации россиян из сектора Газа может понадобиться две недели, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель. Это логика, конечно, недопустимая», – сказала она.

По словам представителя, с российской стороны все готово для эвакуации граждан России и стран СНГ.

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«Мы никак не можем понять, почему этот процесс, несмотря на наши оперативные действия, несмотря на соблюдение нами всех тех требований и условий, которые сторонами в целях безопасности определены, почему этот процесс не разблокируется», – добавила Захарова.

Она отметила, что Россия продолжит работать в тесной координации со всеми вовлеченными сторонами для эвакуации российских граждан из Газы, а израильская сторона по дипломатической линии «дала заверения нашему послу в Израиле относительно скорейшего разблокирования этого процесса».

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Днем ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации граждан РФ из сектора Газа может занять до двух недель. Дипломат пояснил, что через КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом из-за ограничений Каира ежедневно пропускают около 500-600 человек.

8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом о необходимости незамедлительно эвакуировать россиян из сектора Газа, а также о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.

С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 500 человек, еще более 26 000 получили ранения. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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