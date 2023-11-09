МИД: для эвакуации россиян из сектора Газа все готово
Москва шокирована заявлениями о том, что для согласования эвакуации россиян из сектора Газа может понадобиться две недели, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель. Это логика, конечно, недопустимая», – сказала она.
По словам представителя, с российской стороны все готово для эвакуации граждан России и стран СНГ.
«Мы никак не можем понять, почему этот процесс, несмотря на наши оперативные действия, несмотря на соблюдение нами всех тех требований и условий, которые сторонами в целях безопасности определены, почему этот процесс не разблокируется», – добавила Захарова.
Она отметила, что Россия продолжит работать в тесной координации со всеми вовлеченными сторонами для эвакуации российских граждан из Газы, а израильская сторона по дипломатической линии «дала заверения нашему послу в Израиле относительно скорейшего разблокирования этого процесса».
Днем ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что согласование эвакуации граждан РФ из сектора Газа может занять до двух недель. Дипломат пояснил, что через КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом из-за ограничений Каира ежедневно пропускают около 500-600 человек.
8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом о необходимости незамедлительно эвакуировать россиян из сектора Газа, а также о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 500 человек, еще более 26 000 получили ранения.