Блинкен завершил свое ближневосточное турне в Турции

Ближневосточное турне Блинкена стартовало 3 ноября с поездки в Израиль. Там он на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими членами правительства попытался убедить их взять паузу в войне, которая позволила бы гуманитарным организациям увеличить объем помощи осажденной Газе и освободить заложников (всего около 249 человек), захваченных боевиками «Хамас». Но израильские власти отвергли это предложение. «Без возвращения заложников не будет прекращения огня. Это словосочетание должно быть полностью исключено из лексикона, – заявил Нетаньяху, выступая перед израильскими летчиками на авиабазе ​​Рамон на юге страны. – Говорим это нашим друзьям и нашим врагам. Мы продолжим борьбу до тех пор, пока не победим врага. У нас нет альтернативы».