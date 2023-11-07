Блинкен завершил свое ближневосточное турне в Турции

Блинкен завершил свое ближневосточное турне в ТурцииНо встречаться с американским госсекретарем президент Эрдоган не стал
Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил 6 ноября свое второе с начала войны между Израилем и группировкой «Хамас» ближневосточное турне в Турции. В Анкаре он впервые с 7 октября встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудил с ним ситуацию в секторе Газа, а также другие вопросы двустороннего сотрудничества, передает Hurriyet. Президент Реджеп Тайип Эрдоган переговоры с представителем Белого дома проводить не стал – вместо этого он предпочел посетить северо-восточные регионы страны. Кроме того, как утверждает газета Akşam, госсекретаря в аэропорту встречали лишь посол США в Турции Джефф Флейк, заместитель губернатора Анкары и представитель МИД.
Переговоры Блинкена и Фидана продлились около трех часов. По итогам диалога Блинкен заявил, что Вашингтон решительно работает над расширением гуманитарной помощи населению в Газе и в последние дни удалось добиться «хорошего прогресса». «Это также успех, что конфликт не распространился на весь регион. Мы провели важные встречи с лидерами других государств Ближнего Востока, чтобы создать справедливые условия для мира в секторе Газа», – добавил Блинкен.
Визит Блинкена в Турцию состоялся на фоне антиизраильских и антиамериканских протестов напротив здания министерства иностранных дел в Анкаре, протестующие скандировали: «Блинкен – убийца, проваливай из Турции!» Накануне, 5 ноября, аналогичные демонстрации прошли возле американской авиабазы Инджирлик в Адане на юге страны, которые затем были разогнаны турецкой полицией с использованием слезоточивого газа и водометов.
До этого Эрдоган на митинге перед своими сторонниками в честь 100-летнего юбилея образования Турецкой Республики 29 октября обрушился с резкой критикой на политику Израиля в секторе Газа, назвав израильское руководство «военными преступниками», а государство – «оккупационным». Турецкий президент также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на страны Запада. Позже, 4 ноября, на фоне гуманитарной ситуации в Газе и нежелания израильских властей прекращать боевые действия Анкара отозвала своего посла из Израиля «для консультаций».
Блинкена в Турции встретили не на самом высоком уровне, но это, впрочем, не означает, что диалог с американцами не имеет никакого значения для турецкой стороны, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. Хотя американо-турецкие отношения переживают непростые времена, Анкара не желает сжигать мосты с Вашингтоном из-за обострения палестино-израильского конфликта, считает Дюрре. «Информационный шум вокруг Газы дал повод Эрдогану консолидировать своих избирателей в преддверии местных выборов весной 2024 г. С этой целью он отказался встретиться с госсекретарем: чтобы не отпугнуть антиизраильски настроенного избирателя», – отметил эксперт.
По словам Дюрре, Эрдоган по-прежнему рассчитывает получать американские кредиты, учитывая тяжелую экономическую ситуацию в Турции. Власти также заинтересованы в расширении военно-технического сотрудничества с Вашингтоном. «Поэтому критика Израиля ограничится лишь риторикой. Этим турецкий президент еще зарабатывает себе политические очки на арабской улице. Правда, все может измениться в случае подключения к конфликту других участников», – добавил эксперт.
Ближневосточное турне Блинкена стартовало 3 ноября с поездки в Израиль. Там он на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими членами правительства попытался убедить их взять паузу в войне, которая позволила бы гуманитарным организациям увеличить объем помощи осажденной Газе и освободить заложников (всего около 249 человек), захваченных боевиками «Хамас». Но израильские власти отвергли это предложение. «Без возвращения заложников не будет прекращения огня. Это словосочетание должно быть полностью исключено из лексикона, – заявил Нетаньяху, выступая перед израильскими летчиками на авиабазе Рамон на юге страны. – Говорим это нашим друзьям и нашим врагам. Мы продолжим борьбу до тех пор, пока не победим врага. У нас нет альтернативы».
На следующий день Блинкен обсудил эти же вопросы с министрами иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Катара и Иордании в ее столице Аммане. На совместной пресс-конференции главы МИДов арабских государств заявили, что Израиль вышел за рамки самообороны, а действия ЦАХАЛ равносильны коллективному наказанию палестинского народа. Иордания традиционно поддерживает нормальные отношения с Израилем, но 1 ноября, после интенсификации боевых действий в анклаве, иорданские власти отозвали своего посла из Тель-Авива. Всего с начала войны 7 октября погибло свыше 10 000 палестинцев, согласно данным минздрава Палестинской национальной администрации (ПНА). Число погибших израильтян может достигать 1400, свидетельствуют данные ООН.
На встрече с главой ПНА Махмудом Аббасом в Рамалле 5 ноября Блинкен поднял вопрос о послевоенном обустройстве Газы. Как сообщает The Washington Post, ранее госсекретарь на слушаниях в американском сенате заявил, что наиболее предпочтительным решением проблемы была бы передача контроля над анклавом властям ПНА. В свою очередь, Аббас отметил, что готов взять на себя эту функцию, но только в рамках всеобъемлющего политического решения. «Мы будем нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа», – передает Wafa News Agency слова палестинского президента. «Хамас» захватил власть в палестинском анклаве в 2007 г.
Как проходит наземная операция в секторе Газа
Наступление израильской армии сосредоточено на севере сектора. 2 ноября военные власти объявили о завершении окружения города Газы – крупнейшего населенного пункта в одноименном анклаве, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По его словам, израильские бронетанковые войска вместе с ВВС продолжают атаковать командные пункты, пусковые установки и инфраструктуру боевиков «Хамас». 5 ноября в ЦАХАЛ сообщили, что 36-я дивизия продвинулась вглубь сектора Газа и заняла позиции вдоль побережья. Кроме того, там отчитались о поражении в ходе боев более 1600 объектов «Хамас». По последним данным, с начала войны потери израильской армии составили 347 человек, из них 23 во время наземной операции в Газе.
Наконец, в тот же день Блинкен прибыл с незапланированным визитом в Багдад, где он на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом аль-Судани затронул вопрос региональной безопасности и активизации ракетных нападений на американские военные объекты в стране с начала войны в секторе Газа подконтрольными Ирану вооруженными группировками. В настоящее время на западе Ирака базируется авиабаза Айн аль-Асад численностью около 2500 военных.
Одним из итогов ближневосточного турне Блинкена стало согласие Аббаса взять на себя ответственность за судьбу Газы, полагает программный координатор РСМД Иван Бочаров. Проблема послевоенного устройства Газы, по словам эксперта, остается одним из краеугольных камней нынешнего конфликта, поэтому заявление лидера ПНА – ограниченное достижение американской дипломатии, учитывая нынешние условия. Израиль, вероятно, готов согласиться с этим вариантом при возможном военном присутствии ЦАХАЛ в анклаве.
При этом переоценивать результаты турне госсекретаря не стоит, продолжает Бочаров. Эксперт напомнил, что турне президента США Джо Байдена по странам региона 18 октября, за исключением посещения Израиля, было отменено после удара по больнице в Газе, который вызвал шквал критики американской администрации со стороны мусульманских государств. «Страны Ближнего Востока не воспринимают Вашингтон как нейтрального посредника. Повторная поездка Блинкена была призвана смягчить последствия этой бомбардировки, с чем американцы, на мой взгляд, не справились», – добавил эксперт.
Другим итогом переговоров Блинкена, по мнению Бочарова, может стать локализация ближневосточного конфликта. «По неподтвержденной информации, Вашингтон пытался оказать воздействие на Тель-Авив, с тем чтобы он не наносил беспорядочные и массированные удары по Газе, а также не наносил превентивный удар по позициям «Хезболлы». Думаю, американцы на этом направлении могут достичь некоторых результатов», – заключил эксперт.