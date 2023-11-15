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Политика

Захарова назвала политику Армении попыткой усидеть на двух стульях

Ведомости

Армения хочет сохранить членство в Евразийском экономическом союзе, игнорируя при этом интересы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга, отметив двойственность политики Еревана.

По мнению Захаровой, шаги, предпринимаемые Арменией в сфере безопасности, наносят ущерб двусторонним отношениям и игнорируют интересы России

«Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила», – предостерегла дипломат.

Пашинян объявил о поиске новых партнеров для поставок оружия в Армению

Захарова подчеркнула, что Москва считает «звеньями одной цепи» отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, расширение поставок западного вооружения и внезапные попытки наладить дружбу с Украиной.

«Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой вцепился в Армению, пытаются оторвать ее от России», – резюмировала официальный представитель МИДа.

14 ноября Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет присутствовать на заседании ОДКБ. Он также выразил надежду, что участники организации «поймут это решение». До этого Пашинян отказался от участия в совете глав государств СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. 15 ноября премьер прокомментировал решение Армении не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ. По его словам, это обусловлено «разными причинами», в частности, невыполнением ОКДБ своих обязательств по реагированию на угрозы безопасности Армении. Ереван таким образом не готовит какую-либо почву для выхода из ОДКБ, но дает себе и самому блоку «время для размышлений»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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