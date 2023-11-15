Захарова назвала политику Армении попыткой усидеть на двух стульях
Армения хочет сохранить членство в Евразийском экономическом союзе, игнорируя при этом интересы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга, отметив двойственность политики Еревана.
По мнению Захаровой, шаги, предпринимаемые Арменией в сфере безопасности, наносят ущерб двусторонним отношениям и игнорируют интересы России
«Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила», – предостерегла дипломат.
Захарова подчеркнула, что Москва считает «звеньями одной цепи» отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, расширение поставок западного вооружения и внезапные попытки наладить дружбу с Украиной.
«Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой вцепился в Армению, пытаются оторвать ее от России», – резюмировала официальный представитель МИДа.
14 ноября Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет присутствовать на заседании ОДКБ. Он также выразил надежду, что участники организации «поймут это решение». До этого Пашинян отказался от участия в совете глав государств СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. 15 ноября премьер прокомментировал решение Армении не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ. По его словам, это обусловлено «разными причинами», в частности, невыполнением ОКДБ своих обязательств по реагированию на угрозы безопасности Армении. Ереван таким образом не готовит какую-либо почву для выхода из ОДКБ, но дает себе и самому блоку «время для размышлений»