Захарова назвала политику Армении попыткой усидеть на двух стульях

14 ноября Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет присутствовать на заседании ОДКБ. Он также выразил надежду, что участники организации «поймут это решение». До этого Пашинян отказался от участия в совете глав государств СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. 15 ноября премьер прокомментировал решение Армении не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ. По его словам, это обусловлено «разными причинами», в частности, невыполнением ОКДБ своих обязательств по реагированию на угрозы безопасности Армении. Ереван таким образом не готовит какую-либо почву для выхода из ОДКБ, но дает себе и самому блоку «время для размышлений»