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Пашинян объявил о поиске новых партнеров для поставок оружия в Армению

Ведомости

Армения диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности, ищет и находит новых партнеров для поставок вооружений, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Теперь мы говорим: хорошо, не обижайтесь на нас, но мы должны найти альтернативных партнеров. Мы ищем и находим этих партнеров, заключаем сделки, пытаемся приобрести вооружения и военную технику», – приводит его слова «Sputnik Армения».

Премьер также прокомментировал решение Армении не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ. По его словам, это обусловлено «разными причинами», в частности, невыполнением ОКДБ своих обязательств по реагированию на угрозы безопасности Армении. Ереван таким образом не готовит какую-либо почву для выхода из ОДКБ, но дает себе и самому блоку «время для размышлений», добавил он.

14 ноября Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого армянский премьер сообщил, что не сможет присутствовать на заседании ОДКБ в Минске. Он также выразил надежду, что участники организации «поймут это решение». В Кремле выразили сожаление в связи с решением Пашиняна.

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Ранее Пашинян отказался от участия в совете глав государств СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. В саммите, кроме президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова, приняли участие лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В начале сентября, до начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, минобороны Армении анонсировало проведение маневров с американскими военными. Это произошло после отказа Еревана проводить запланированные на территории страны учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Кроме того, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а 14 октября документ подписал президент республики Ваагн Хачатурян. Пашинян отмечал, что ратификация документа стала следствием того, что «ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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