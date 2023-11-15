Пашинян объявил о поиске новых партнеров для поставок оружия в Армению

Премьер также прокомментировал решение Армении не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ. По его словам, это обусловлено «разными причинами», в частности, невыполнением ОКДБ своих обязательств по реагированию на угрозы безопасности Армении. Ереван таким образом не готовит какую-либо почву для выхода из ОДКБ, но дает себе и самому блоку «время для размышлений», добавил он.