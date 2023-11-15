Пашинян объявил о поиске новых партнеров для поставок оружия в Армению
Армения диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности, ищет и находит новых партнеров для поставок вооружений, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Теперь мы говорим: хорошо, не обижайтесь на нас, но мы должны найти альтернативных партнеров. Мы ищем и находим этих партнеров, заключаем сделки, пытаемся приобрести вооружения и военную технику», – приводит его слова «Sputnik Армения».
Премьер также прокомментировал решение Армении не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ. По его словам, это обусловлено «разными причинами», в частности, невыполнением ОКДБ своих обязательств по реагированию на угрозы безопасности Армении. Ереван таким образом не готовит какую-либо почву для выхода из ОДКБ, но дает себе и самому блоку «время для размышлений», добавил он.
14 ноября Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого армянский премьер сообщил, что не сможет присутствовать на заседании ОДКБ в Минске. Он также выразил надежду, что участники организации «поймут это решение». В Кремле выразили сожаление в связи с решением Пашиняна.
Ранее Пашинян отказался от участия в совете глав государств СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. В саммите, кроме президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова, приняли участие лидеры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В начале сентября, до начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, минобороны Армении анонсировало проведение маневров с американскими военными. Это произошло после отказа Еревана проводить запланированные на территории страны учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Кроме того, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а 14 октября документ подписал президент республики Ваагн Хачатурян. Пашинян отмечал, что ратификация документа стала следствием того, что «ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности».